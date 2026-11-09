Fabricio Coloccini señaló que como cuerpo técnico tienen la intención de seguir en la U, al que llamó el equipo "más grande de Chile".

Mientras Colo Colo festejaba su estrella 35, en Rancagua Fabricio Coloccini, ayudante de Fernando Gago, realizaba la conferencia de prensa tras el triunfo de Universidad de Chile contra Cobresal.

Fue consultado por la continuidad del cuerpo técnico, entendiendo que la próxima semana cambiará el directorio y que el liquidador debe encontrar nuevos dueños de la institución.

Coloccini entiende que “tenemos que hablar”, aunque dejó claro que el deseo de todos es continuar entrenando al cuadro azul, dejando una llamativa frase.

Coloccini señala que la U es más grande que Colo Colo

Para Coloccini la U es más grande que Colo Colo

“Estamos cómodos, nos sentimos bien, nuestras familias están contentas acá y estamos en el club más grande de Chile“, señaló el brazo derecho de Gago.

A pesar de que Colo Colo le sacó 17 torneos nacionales de ventaja a la U y no salen campeones hace 10 años, Coloccini igual sitúa a los azules por encima del archirrival.

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De todas maneras, entiende que no está en sus manos poder continuar con el trabajo que rompa con esa mala racha de años sin campeonar.

“Después lo que pase a nivel dirigencial, si hay cambios o no hay cambios, no sabemos. Ya no depende de nosotros“, expresó el trasandino que buscó ganarse a la hinchada con esas palabras.