El Príncipe no está muy contento con el técnico argentino, justo en el momento que debe definir su continuidad.

Universidad de Chile no solo se concentra en la lucha por clasificar a Copa Libertadores, sino que también en la continuidad de Charles Aránguiz. Eso sí, el jugador no está muy a gusto.

El Romántico Viajero ya no tiene opciones de ir por el título, siendo el Chile 2 y la Copa Chile los grandes objetivos que les quedan por delante. Fernando Gago intenta mantener enfocado al equipo, aunque el Príncipe no está del todo cómodo.

La postura de Charles Aránguiz

En las últimas semanas, se han ido evidenciando algunas grietas en la relación entre Fernando Gago y Charles Aránguiz. Distinta visión sobre el rendimiento del equipo o declaraciones cruzadas en cuanto a las opciones por el título los ubicaron en veredas opuestas.

Universidad de Chile de reojo comienza a mirar las renovaciones en el plantel y una de las que más apura, es la del propio Príncipe. Aránguiz cumplió con los minutos suficientes para extender su vínculo con el Bulla, pero el propio futbolista había puesto en duda su continuidad hace algunos días.

ver también Fernando Gago responde las declaraciones de Charles Aránguiz en la U y aclara: “Me pidió el cambio”

De acuerdo a Radio Cooperativa, Charles Aránguiz ya estaría conversando con la dirigencia del Romántico Viajero para poder asegurar su presencia en la temporada 2027 del club. El bicampeón de América y sus representantes negocian con Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul.

De todos modos, que Aránguiz renueve su contrato con Universidad de Chile no esconde un hecho. Desde el medio anteriormente mencionado aseguran que el oriundo de Puente Alto está un poco molesto con Fernando Gago por sus decisiones en partidos claves de la presente campaña.

Charles Aránguiz ha jugado 27 partidos en 2026, con 1 gol y 2 asistencias. Imagen: Photosport

A pesar de lo anterior, la relación de Charles Aránguiz con el entrenador no influye en su deseo de seguir ligado al Bulla. En el cierre de esta irregular temporada intentarán sellar la clasificación a Copa Libertadores, para celebrar con todo el centenario en 2027.