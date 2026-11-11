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Fútbol chileno

¿Se queda o se va? Definen el futuro de Octavio Rivero en U. de Chile para el 2027

Octavio Rivero generó mucha expectativa en su llegada a Universidad de Chile. Sin embargo, las lesiones lo atacaron y esto mermó bastante su rendimiento en el club. Durante las últimas temporadas el Bulla tuvo una obsesión con traer al delantero uruguayo. Finalmente este 2026 lo lograron, pero las cosas no han salido según lo esperado, […]

Por César Vásquez

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Octavio Rivero pasó gran parte del año lesionado.
© PhotosportOctavio Rivero pasó gran parte del año lesionado.

Octavio Rivero generó mucha expectativa en su llegada a Universidad de Chile. Sin embargo, las lesiones lo atacaron y esto mermó bastante su rendimiento en el club.

Durante las últimas temporadas el Bulla tuvo una obsesión con traer al delantero uruguayo. Finalmente este 2026 lo lograron, pero las cosas no han salido según lo esperado, ya que el ex atacante de Colo Colo se ha perdido la mayoría de los partidos por problemas físicos.

¿Se queda Rivero en U. de Chile?

Luego de superar las dificultades, Octavio Rivero comenzó a tener minutos en Universidad de Chile y al parecer es del gusto futbolístico de Fernando Gago. Rápidamente se ganó la titularidad e incluso, fue importante en la clasificación a la semifinal de Copa Chile tras su doblete contra Antofagasta.

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Claro que tirando la raya para la suma, los números son negativos. Por esto, con la cercanía del término de la temporada, salta la duda de si continuará o no en el club. Marcelo Díaz, periodista que cubre al Romántico Viajero, entregó la respuesta.

Rivero sigue, en estos partidos ha demostrado y fue fundamental en la clasificación de la U en la Copa Chile”, indicó el comunicador en el programa Balong Noche. Explica en que La Cisterna confían en lo que puede hacer en la próxima temporada.

“De lo que uno va escuchando y captando en el CDA, creen que será la gran figura de la U en el 2027“, complementó Díaz. Octavio Rivero ha jugado 7 partidos este año y ha marcado 3 goles, dando 1 asistencia además.

Rivero poco a poco deja sus problemas atrás. Imagen: Photosport

Rivero poco a poco deja sus problemas atrás. Imagen: Photosport

Habrá que ver como juega el equipo y todo eso, pero con una buena pretemporada, va andar. Él sigue sí o sí“, cerró Marcelo Díaz. Todo indica que Rivero tendrá una nueva oportunidad en Universidad de Chile para comenzar desde cero.

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