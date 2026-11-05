Tras convertir dos goles en su vuelta a las canchas en Copa Chile, el delantero uruguayo contó que el técnico argentino le impuso un régimen para estar en su consideración.

Por segunda ocasión desde que llegó a Universidad de Chile a comienzos de año, el delantero uruguayo Octavio Rivero fue titular. Y la oportunidad la aprovechó en grande, al anotar dos goles para la clasificación a semifinales de Copa Chile.

Luego de su noche gloriosa ante Antofagasta en Santa Laura, donde además se le escogió como la figura del partido, el oriental conversó con TNT Sports donde reveló que el técnico Fernando Gago le hizo una fuerte exigencia para volver a darle minutos en cancha.

“Yo no quería hacer esa pretemporada, me tuvieron que obligar, no me gustó mucho, pero hoy estoy agradecido por como fue, porque lo que era lo mejor para mi y para ayudar al equipo”, manifestó Rivero sobre lo que le pidió el DT de la U.

En esa línea, el uruguayo complementó que del cuerpo técnico de Gago “me lo hicieron ver de ese lado, que era mejor estar bien y no estar arrastrando molestias. Mi único objetivo era poder estar de cualquier manera, por suerte se dieron las cosas de esta manera”.

Rivero y su mejor noche con la U en Copa Chile

Al consultarle sobre su actuación individual en Independencia, donde además de su doblete le entregó un pase gol a Eduardo Vargas, el atacante respondió que estaba “muy contento con el triunfo, fue un partido muy difícil; teníamos mucho por perder y muy poco por ganar, entendiendo que jugamos contra un equipo de la B”.

“Si quedábamos afuera era una catástrofe, cómo la U iba a quedar afuera con un equipo de la B, pero si ganábamos era lo normal. Nosotros teníamos claro que iba a ser así, por suerte lo jugamos todos como una final y se notó. Estamos muy contentos por el partido y yo especialmente por haber jugado de titular de vuelta”, añadió Rivero.

Por último, el goleador uruguayo afirma que con este avance a la semifinal de Copa Chile, donde espera rival entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, “dejamos atrás lo que fue el clásico con Católica, que fue un golpe duro”.

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Los números del uruguayo en los azules

Tras dejar atrás una larga lesión en su rodilla, Octavio Rivero disputó hasta este momento un total de 226 minutos en seis encuentros, donde registra tres goles y una asistencia, además de recibir una tarjeta amarilla.

En síntesis