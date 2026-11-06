Marcelo Barticciotto aseguró que el argentino ha hecho los méritos para seguir por un año más al mando de los azules.

Universidad de Chile pudo dar vuelta la llave de cuartos de final ante Antofagasta por la Copa Chile, sacándose con esto el pésimo sabor de boca que fue el perder el clásico con la UC el pasado domingo. Y es que el caer en la precordillera fue un duro golpe para los azules.

Lamentablemente para el romántico viajero las opciones de campeonar se hicieron casi nulas, algo que ya tiene a varios cuestionándose de si Fernando Gago merece o no quedarse como DT del equipo para el 2027.

Uno que salió a dar un inesperado espaldarazo para el argentino fue Marcelo Barticciotto. Para el ídolo de Colo Colo sería un tremendo error de la U sacar a Gago, aunque claro, avisando también que no tiene excusas para no ser campeón el año que viene.

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Barticciotto quiere que Gago se quede en Universidad de Chile

En su calidad de comentarista en ESPN el emblema del Cacique afirmó que “yo le doy crédito a Fernando Gago, sin duda. Para mí, si echan a Gago me parece una muy mala decisión, otra vez para Universidad de Chile”.

“El año que viene la obligación de Gago va a ser salir campeón. Le va a tener que alcanzar como está jugando ahora: mejorarlo, con sus protagonistas, con sus intérpretes, los que va a traer el DT”, agregó.

Fernando Gago registra un 63,73% de rendimiento al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Barti declaró que “la obligación la tienen todos, pero si viene un técnico nuevo y juega bien, quizás no le exijan salir campeón, como no le están exigiendo a Gago”.

Cabe destacar que Fernando Gago cumplió este jueves 34 partidos al mando de Universidad de Chile con 20 triunfos, cinco empates y nueve derrotas. Estos resultados se traducen en un 63,73% de rendimiento.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis