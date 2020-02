Marcelo Barticiotto y su retorno al Festival de Viña: "Es muy raro y bonito a la vez"

Una gran sorpresa se tenía guardada Pedro Ruminot para su rutina en el Festival de Viña del Mar 2020: revivir 21 años después ese icónico momento en que Marcelo Barticiotto debutó sobre el escenario de la Quinta Vergara para cantar una canción que él mismo había escrito, "Ya nada es importante".

Tras su rutina, en conferencia de prensa, Ruminot contó que "la idea de tener a Barti, pucha... Es mi ídolo de siempre, de infancia, imagínate tenerlo. Yo estaba en la playa y le escribí por Instagram. Le dije 'Barti, tengo una idea...' Cuéntala tú poh", dándole el pase al ex futbolista que se lanzó a explicar que "cuando me escribió, noté que estaba en la playa, porque estaba loco. Cuando me lo dijo, no lo relacionaba para nada con el tema".

Sin embargo, continuó el recordado "7" del Albo, "para mí fue un honor. Un honor porque a Pedro lo quiero mucho, lo admiro como artista y también como ser humano. Es un luchador, un ganador de la vida y es un ejemplo para todos".

Sobre la planificación detalló que "lo hablamos en cuatro o cinco mensajes, nos juntamos y terminamos decidiendo hacer esto, por lo que nosotros estamos contentos por el éxito que tuvo. Porque la verdad que fue una rutina maravillosa. Sabía que iba a tener éxito porque la conocía de la A a la Z. Así que no tenía dudas que iba a tener el éxito que tuvo".

Para ser un público joven, espectador que venían por artistas como Ozuna y Denise Rosenthal, igualmente corearon la canción cuando Ruminot la hizo sonar, borrando los límites de las generaciones.

Algo que para el Barti "es muy raro y bonito a la vez. Es una canción que pegó. El estribillo es uno que se canta, que se sabe. No sé si va a quedar de generación en generación, pero bueno, pasó lo que dijo Pedro: la canción se va a cantar".

"La gente la conoce, se la sabe y en algún momento de su vida la habrá escuchado", puntualizó el ahora comentarista deportivo.