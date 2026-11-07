Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Claudio Borghi derrumba mito de sus años como entrenador: “Yo ahora me cago de la risa”

El Bichi aseguró que en su etapa como DT estuvo lejos de ser amigo de todos sus dirigidos, salvo unos cuantos.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Borghi descartó que era amigo de sus dirigidos.
© Photosport.Borghi descartó que era amigo de sus dirigidos.

Claudio Borghi marcó una época en sus años como entrenador, sobre todo cuando se hizo cargo de Colo Colo entre 2006 y 2008. Un tetracampeonato y una final de Copa Sudamericana dan muestra de ello, formado un equipo que quedó en la historia de nuestro balompié.

Sin embargo, también hay muchos mitos de la etapa del Bichi como DT, como que era muy cercano a los jugadores a tal punto de ser amigo de ellos. Lamentablemente para quienes creían eso, la realidad fue muy distinta.

Así lo confirmó el mismo Borghi en charla con La Cuarta, donde derrumbó la creencia de que era amigo de sus dirigidos. Es más, hasta puso de ejemplo que fue el único que de verdad puso mano dura en un camarín cuando la situación lo ameritaba.

Borghi desclasifica lindo gesto de Jorge Valdivia con Colo Colo: “No tenemos una buena relación, pero quiero ser sincero”

ver también

Borghi desclasifica lindo gesto de Jorge Valdivia con Colo Colo: “No tenemos una buena relación, pero quiero ser sincero”

Claudio Borghi descarta que fue amigo de sus dirigidos

El Bichi afirmó que “hay muchos mitos de mi paso por Colo Colo. Yo ahora me cago de risa, pero decían ‘Borghi era muy cercano a los jugadores’. No soy amigo de ningún hueón, o sea, no soy amigo de Vidal, de Valdivia, de Suazo”.

En ese sentido, el ex entrenador del Cacique reveló que “¿sabes de quién soy amigo? De Kalule Meléndez, de Riffo…”.

Sobre sus manejos como DT, el tetracampeón con los albos valoró que “el único hueón que sacó a cinco jugadores de la selección fui yo, ¿eh? Y ahora dicen ‘no, es que el técnico es muy duro, necesita mano blanda’. Si sos muy mano blanda, ‘no, este hueón necesita mano dura’. O sea, no hay una receta para ser entrenador, pero es lo que la gente piensa o pide”.

Claudio Borghi marcó una época como entrenador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Claudio Borghi marcó una época como entrenador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, recordó lo que fue su arribo al Popular, afirmando que “cuando llegamos nosotros a Colo Colo no estaba dentro de las obligaciones ser campeón. Viste que ahora llegó Gago y tiene que ser campeón, llega Ortiz y tiene que serlo. Nosotros fuimos a Colo Colo para que no quebrase otra vez y teníamos la ventaja de conocer a las inferiores, entonces eso nos permitió sacar muchos jugadores. Y después todo lo que vino fue maravilloso”.

¿Palo para Vidal? Borghi estalla tras ser llamado “anticolocolino” y avisa que “a estos saco hue…”

ver también

¿Palo para Vidal? Borghi estalla tras ser llamado “anticolocolino” y avisa que “a estos saco hue…”

En síntesis

  • Claudio Borghi logró un tetracampeonato dirigiendo a Colo Colo entre 2006 y 2008.
  • El Bichi descartó tener amistad con Arturo Vidal, Jorge Valdivia o Humberto Suazo.
  • Claudio Borghi afirmó ser amigo únicamente de Kalule Meléndez y Miguel Riffo.
Lee también
Vidal a la justicia: Ocho demandas por una deuda casi mil millones
Vidal

Vidal a la justicia: Ocho demandas por una deuda casi mil millones

"Ayer estabas con nosotros...": el fútbol chileno despide a querido barbero
Chile

"Ayer estabas con nosotros...": el fútbol chileno despide a querido barbero

Borran para el 2027 a club que pelea la cima en el fútbol chileno
Chile

Borran para el 2027 a club que pelea la cima en el fútbol chileno

Hasta perdiendo: Los resultados con que Colo Colo será campeón
Colo Colo

Hasta perdiendo: Los resultados con que Colo Colo será campeón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo