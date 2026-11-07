Claudio Borghi marcó una época en sus años como entrenador, sobre todo cuando se hizo cargo de Colo Colo entre 2006 y 2008. Un tetracampeonato y una final de Copa Sudamericana dan muestra de ello, formado un equipo que quedó en la historia de nuestro balompié.
Sin embargo, también hay muchos mitos de la etapa del Bichi como DT, como que era muy cercano a los jugadores a tal punto de ser amigo de ellos. Lamentablemente para quienes creían eso, la realidad fue muy distinta.
Así lo confirmó el mismo Borghi en charla con La Cuarta, donde derrumbó la creencia de que era amigo de sus dirigidos. Es más, hasta puso de ejemplo que fue el único que de verdad puso mano dura en un camarín cuando la situación lo ameritaba.
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Claudio Borghi descarta que fue amigo de sus dirigidos
El Bichi afirmó que “hay muchos mitos de mi paso por Colo Colo. Yo ahora me cago de risa, pero decían ‘Borghi era muy cercano a los jugadores’. No soy amigo de ningún hueón, o sea, no soy amigo de Vidal, de Valdivia, de Suazo”.
En ese sentido, el ex entrenador del Cacique reveló que “¿sabes de quién soy amigo? De Kalule Meléndez, de Riffo…”.
Sobre sus manejos como DT, el tetracampeón con los albos valoró que “el único hueón que sacó a cinco jugadores de la selección fui yo, ¿eh? Y ahora dicen ‘no, es que el técnico es muy duro, necesita mano blanda’. Si sos muy mano blanda, ‘no, este hueón necesita mano dura’. O sea, no hay una receta para ser entrenador, pero es lo que la gente piensa o pide”.
Claudio Borghi marcó una época como entrenador de Colo Colo. | Foto: Photosport.
Para cerrar, recordó lo que fue su arribo al Popular, afirmando que “cuando llegamos nosotros a Colo Colo no estaba dentro de las obligaciones ser campeón. Viste que ahora llegó Gago y tiene que ser campeón, llega Ortiz y tiene que serlo. Nosotros fuimos a Colo Colo para que no quebrase otra vez y teníamos la ventaja de conocer a las inferiores, entonces eso nos permitió sacar muchos jugadores. Y después todo lo que vino fue maravilloso”.
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En síntesis
- Claudio Borghi logró un tetracampeonato dirigiendo a Colo Colo entre 2006 y 2008.
- El Bichi descartó tener amistad con Arturo Vidal, Jorge Valdivia o Humberto Suazo.
- Claudio Borghi afirmó ser amigo únicamente de Kalule Meléndez y Miguel Riffo.