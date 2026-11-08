El Campanil celebró gracias a un ex celeste y quedó a un punto de Cobresal, en estrecha lucha por evitar bajar a Primera B.

U de Concepción se niega a morir y logró un necesario triunfo en la Liga de Primera, el cual le permite soñar con la salvación del descenso. El Campanil derrotó por 3-2 a O’Higgins en un duelo que estuvo emparejado hasta el final.

El elenco de Cristián “La Nona” Muñoz estaba obligado a sumar, considerando que horas antes Unión La Calera había ganado y los dejaba colistas. Por eso, los tantos de Cristopher Mesías y Harol Salgado le daban la ventaja en el primer tiempo.

Sin embargo, los celestes reaccionaron y con goles de Esteban Moreira y Tomás Avilés ponían el 2-2 parcial, que parecía cocinado sobre el final del duelo. Sin embargo, el ex O’Higgins, Moisés González, se vistió de héroe en el local y puso el 3-2 definitivo.

U de Concepción sigue viva y sueña con evitar la Primera B

Con el valioso triunfo en el final por 3-2 ante O’Higgins, U de Concepción recuperó el penúltimo lugar y dejó a Unión La Calera en el fondo de la Liga de Primera. El local quedó a un punto de Cobresal y la salvación.

“Tenso, han sido semanas duras, hemos sufrido y esto es premio al esfuerzo. Seguimos trabajando y levantando igual, se nos pudo dar el triunfo”, destacó Cristhofer Mesías, volante y uno de los anotadores del Campanil.

Por su parte, el elenco de Lucas Bovaglio sigue sin salvarse matemáticamente del descenso. Con miras a la final de Copa de la Liga, Tomás Avilés le puso el pecho a las balas y habló tras la derrota en el sur.

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“Con mucha bronca, no creo que merecíamos este resultado, dimos todo hasta el final. Sabemos que era un rival y cancha muy difícil, venía sin jugar mucho tiempo (en la MLS), me costó agarrar ritmo y doy gracias al equipo por retomar confianza”, cerró.