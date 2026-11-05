El Capo de Provincia sigue con problemas para dar con su XI estelar. El sábado 14 de noviembre juegan la definición ante Coquimbo Unido.

O’Higgins está a una semana de poder sumar un nuevo título, cuando el sábado 14 de noviembre disputa la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo. El aplazado duelo ya genera dolor de cabeza en los celestes.

Todo partió tras conocerse la nómina de Nicolás Córdova en la selección chilena, con mira a los amitosos contra Colombia. Ahí, el Capo fue notificado que Felipe Faúndez fue llamado por el DT de la Roja y no estará en la definición ante los piratas.

¿El problema? Francisco Salinas no fue citado por Córdova, donde el jugador de Coquimbo venía siendo un habitual integrante de las nóminas. Por eso, el Barbón sí tendrá a una de sus figuras para definición ante el Capo de Provincia.

El otro drama que pega fuerte en O’Higgins

Mientras O’Higgins perderá a Felipe Faúndez para la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo (a menos que haya un acuerdo con la Roja), otra última baja sacude al elenco celeste: Nicolás Garrido. Todo esto a pocos días de la definición ante Coquimbo.

Garrido y Faúndez, fuera de la definición ante Coquimbo / Photosport

El central formado en Colo Colo venía siendo titular hace rato, pero una repentina lesión lo borró del mapa. “Esguince grado 2. Será baja para este domingo y probablemente, no alcance a estar para la final de la Copa de la Liga“, informó Javier Limardo.

El problema en Rancagua es que Miguel Brizuela, el otro central de experiencia, aún no está al 100% para volver tras otra lesión, por lo que solo queda Alan Robledo entre los habituales titulares. Tomás Avilés aparece como opción para retroceder (juega de volante de corte) y jugar de central.

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Además, Juan Leiva aún no se recupera de su lesión y tampoco es alternativa hoy en el mediocampo, en caso que Avilés las haga de central. Con ese panorama, el Capo de Provincia jugará este domingo ante U de Concepción, a las 20.00 horas en el Ester Roa, por Liga de Primera.