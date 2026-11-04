El delantero de O'Higgins fue contactado por un equipo para ser refuerzo de cara al 2027.

O’Higgins ha contado con una buena actuación de Arnaldo Castillo en esta temporada. Por esta razón, no es extraño que haya despertado el interés de un grande.

Castillo ha debido remar desde muy atrás para consolidarse en el fútbol chileno. Llegó desde Paraguay a Universidad de Concepción, club donde debutó en el profesionalismo. Tras pasar por varios equipos nacionales, arribó al Capo de Provincia, donde hoy vive su mejor momento.

El equipo que quiere a Castillo

Luego de algunas campañas complejas en O’Higgins, en este 2026 Lucas Bovaglio ha podido sacar lo mejor de Arnaldo Castillo. El paraguayo nacionalizado chileno ha marcado 22 goles en 51 partidos, números que generaron atracción en Santiago.

De acuerdo a Jorge Hevia en De Buena Fuente, es Universidad Católica el equipo que está detrás de los pasos del delantero de 29 años. Los Cruzados luchan por ir a Copa Libertadores, torneo en el cual les vendría muy bien contar con un jugador como Castillo.

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Arnaldo Castillo termina contrato con O’Higgins, aunque no se descarta que renueve y de todos modos termine saliendo del club, para así dejar “algo” en Rancagua. Claro que hay un tema que inquieta al propio jugador por el interés de la UC.

Resulta que si bien a Castillo le seduce dar el salto a un equipo grande, no estaría dispuesto a ser suplente de Fernando Zampedri en Universidad Católica. El atacante incluso ha sido sondeado por la selección chilena, por lo cual no quiere perder continuidad.

Arnaldo Castillo lleva 22 goles en este 2026. Imagen: Photosport

Habrá que esperar cómo se resuelve la teleserie entre Arnaldo Castillo y Universidad Católica, pero el interés y los contactos son reales. O’Higgins también tiene algo que decir, en caso de que logre la renovación del nacido en Paraguay antes de dejarlo partir.