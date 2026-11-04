El experimentado jugador de 36 años recordó su préstamo en el fútbol de Chipre, donde ganó una Copa y enfrentó a los Merengues en la UEFA Champions League. Rescató dos tesoros que presumió con orgullo. "Están bien cuidadas", lanzó.

Por esas oportunidades que el fútbol a veces ofrece, Agustín Farías jugó contra el Real Madrid en la Champions League de la temporada 2017-2018. Por aquel entonces, el experimentado jugador que pertenece a la Universidad Católica estaba a préstamo en Chipre.

Llegó al APOEL Nicosia desde Palestino, club donde tuvo sus dos etapas. “Cuando me plantean ir a préstamo a Chipre, sinceramente quizá sea una liga que no es vista. Pero siempre da la opción de jugar la pre Champions”, le contó Farías a Sportscenter Chile.

“Eso me motivó a ir para allá. Había que pasar tres fases para entrar a los grupos, era complicado. Pero mi carrera ha sido así, de ir un poquito más siempre”, añadió el experimentado volante de contención, quien en los últimos partidos de los Cruzados ofició de defensor central.

Agustín Farías en el Clásico Universitario 203 que la UC ganó gracias a un gol de Clemente Montes. (Felipe ZancaPhotosport).

Tiene razón, pues antes de llegar al fútbol chileno, Farías era dirigido por Pablo Guede en Nueva Chicago. De todas maneras, el paso por Europa del jugador de 36 años fue positivo. Se tituló campeón de la Copa de Chipre. Y pudo disputar partidos que seguramente no imaginó.

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Los tesoros que rescató Agustín Farías contra el Real Madrid

Agustín Farías disputó los dos partidos del APOEL Nicosia ante el Real Madrid y le sacó rédito a eso. “Pasamos a fase de grupos, competimos con estos equipos. La verdad están en otro nivel”, contó el avezado jugador en ESPN. Además de los Merengues, enfrentaron al Borussia Dortmund de Alemania y al Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Agustín Farías marca a Gareth Bale. (Getty Images).

“Para estar ahí debes estar muy bien mentalmente para sostenerte. Aproveché los partidos contra Real Madrid”, aseguró Farías. Disputó media hora en la victoria del cuadro madridista por 3-0 ante los chipriotas. Y 31 minutos en la paliza por 6-0 que la Casa Blanca firmó en la capital chipriota.

Agustín Farías tranca un balón a Casemiro y atrás, mira Luka Modric. (Getty Images).

Reveló los tesoros que llevó a su casa tras esas experiencias. “Tengo una camiseta de (Luka) Modric y otra de Sergio Ramos. Las tengo guardadas, están muy bien cuidadas”, sentenció Agustín Farías, quien en su carrera también jugó para Banfield y Almagro.

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