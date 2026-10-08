La UC cuestionó la gran cantidad de recesos que está sufriendo su calendario luego de jugar varios partidos cada tres días en esta temporada.

A Universidad Católica se le aligeró bastante el calendario luego de varios meses jugando varios partidos entre la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa de la Liga y Copa Chile. Sin ir más lejos, ante Audax Italiano este sábado volverán a jugar luego de dos semanas sin vera acción.

Y es que la eliminación en la Copa Chile a manos de Unión La Calera dejó al equipo de Daniel Garnero con el torneo local como único frente, donde luchan punto a punto por ser el Chile 2 junto a la U.

Esto fue analizado por Agustín Farías, quien en conferencia de prensa cuestionó el calendario que se le viene a la UC y aseguró que se hace complicado jugar dos partidos al mes luego de estar disputando varios compromisos.

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La crítica de Universidad Católica al calendario de la ANFP

El volante afirmó en conferencia de prensa que “se hace largo jugar dos partidos en un mes, donde veníamos acostumbrados de jugar cada tres o cuatro días. Se hace largo, pero fue lo que tocó”.

“Nosotros estábamos felices de poder seguir compitiendo cada tres días, hace que el grupo esté pendiente a lo que el profe quiere. Hoy estamos enfocados en lo que es Chile 2, que nos permite jugar Copa Libertadores”, agregó.

Agustín Farías está cerca de renovar su contrato en Universidad Católica por objetivos cumplidos en este 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Farías declaró que “creemos que tenemos un plantel bastante amplio donde el único objetivo es el Chile 2. Se ha hecho un gran esfuerzo de todo el plantel y mereceremos poder conseguir tener ese logro que nos permita jugar Copa Libertadores”.

“El ruido que hicimos este año fue gran parte por lo que hicimos en esta copa, esperamos que el próximo año Católica pueda estar compitiendo de vuelta”, concluyó.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán al ruedo ante Audax Italiano el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis