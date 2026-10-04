Histórico de Universidad Católica aconseja sin filtro a Gary Medel: “Buscar otro club”

El Pitbull termina su contrato en el cuadro de la franja y su continuidad divide las aguas en San Carlos de Apoquindo.

Gary Medel enfrenta su momento más complicado en Universidad Católica. El Bicampeón de América no ha podido acoplarse al esquema de Daniel Garnero y ha sido el gran ausente en la campaña de este 2026.

El último partido oficial que disputó Medel fue el pasado 23 de agosto, donde solo sumó 9 minutos en el partido ante Ñublense en el Claro Arena.

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“He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también, un poco complicado, con problemas familiares”, confesó en su momento el histórico defensa nacional.

Tras ello, se abrió la puerta al retiro definitivo del fútbol. Sin embargo, el propio “Pitbull” recalcó que no está en sus planes y que su deseo de seguir compitiendo en el alto nivel.

Por lo que ahora la prioridad la tienen los cruzados. “Quiero seguir jugando en 2027, ya sea en la Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero. No sé dónde estará, pero sí sé que aún será en una cancha”, expresó a Las Últimas Noticias.

Gary Medel define a fin de año si sigue en la UC o busca nuevo club

Histórico de la UC aconseja a Gary Medel: “Puede seguir jugando, pero en otro club”

Las palabras de Gary Medel dividen las aguas en Universidad Católica. Es que los hinchas añoran el legado del defensa y piden un último baile en San Carlos.

Sin embargo, un multicampeón con los cruzados decidió sacarse el casete y aconsejó sin filtros al Bicampeón de América.

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“Uno maneja estas situaciones, de querer seguir. Si él se siente bien, puede seguir jugando. Quizás para Católica ya no, es un equipo que debe estar siempre en los primeros lugares”, respondió René Valenzuela a Redgol.

El histórico de la UC, que ganó la Copa Chile, Copa República y el campeonato nacional entre 1983 y 1984, enfatizó que puede seguir rindiendo. Pero que Medel debería buscar otras opciones si no logra mantenerse en la alta competencia que exige el cuadro de la franja.

“Puede seguir jugando, siempre hay posibilidad. Quizás en otros equipos, con mucho respeto, como Concepción o O’Higgins, pero ya para Católica ya no”, remató.