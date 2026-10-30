El Ingeniero fue DT de los Boquerones durante tres campañas y firmó la mejor temporada histórica del club. Pero nada de eso le influye a la hora de planificar el partido, según comentó muy fiel a su estilo concreto el Ingeniero.

Luego de la suspensión del partido válido por la Copa del Rey a raíz de la tragedia ferroviaria ocurrida en España, Manuel Pellegrini sólo tiene en su foco el cotejo que el Betis tendrá ante el Málaga por la 11° fecha de La Liga. Un compromiso especial para el Ingeniero.

Aunque muy fiel a su estilo pragmático, el experimentado DT chileno recordó su hermosa etapa en el cuadro malacitano. Pero confirmó que no es muy asiduo a mirar hacia atrás. Y aunque sean bellas las vivencias que tuvo en el cuadro Boquerón, tiene claro que su presente es otro.

“Sin lugar a duda que fueron tres años inolvidables en Málaga. Le tengo un gran cariño a la institución y a toda la zona. En ese aspecto, es parte del pasado”, lanzó Pellegrini en la conferencia de prensa que marcó la antesala de la visita de su exequipo al estadio La Cartuja.

Manuel Pellegrini estuvo durante tres campañas en el Málaga, donde firmó la mejor temporada histórica del club. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

Pellegrini añadió que “lo que uno estima a otro club debe dejarlo de lado cuando tiene una confrontación con el club en que está en otro momento. Para nosotros son puntos muy importantes y para ellos también”. Una señal clara de la manera concreta que tiene el Ingeniero para analizar las cosas.

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Pellegrini alude a varios de los jugadores del Betis por el partido vs Málaga: “Isco, Pablo Fornals y…”

Manuel Pellegrini no estará solo en esta lluvia de recuerdos de su época en el Málaga cuando el Betis haga de local ante el colista de La Liga. “No es mi caso solamente. También Isco, Pablo Fornals, Diego Llorente y muchos que han jugado allá”, aseguró el DT chileno.

“Tienen una gran opinión del club, pero necesitamos los tres puntos y saldremos a conseguirlos desde el primer minuto”, apuntó Pellegrini, quien también descartó que Isco tenga una sed de revancha a raíz de la fractura en el peroné que sufrió en un amistoso ante los malacitanos.

Manuel Pellegrini hizo debutar a Isco Alarcón en el Málaga. (REUTERS/Marcelo del Pozo).

Frente a eso, el Pelle planteó que “no creo que Isco tenga ningún problema personal por el amistoso contra el Málaga. Fue una acción absolutamente fortuita donde le tocó tener esa fractura. Pero de ahí no pasó”. Siempre pragmático para poner las cosas en la balanza el estratego.

¿Cuándo juegan el Betis vs el Málaga en La Liga 26-27?

El Real Betis recibirá al Málaga este sábado 31 de octubre a contar de las 14:30 horas en el estadio La Cartuja.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto de la tabla en La Liga 26-27 gracias a 20 puntos obtenidos en 10 partidos. En tanto, el Málaga es el colista con apenas cinco unidades.