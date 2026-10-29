El PSG busca reemplazo para Kvaratskhelia y tendría en la mira a figura del Betis de Manuel Pellegrini.

El Real Betis de Manuel Pellegrini podría perder a una de sus figuras en el próximo mercado de fichajes. Según la prensa española, el PSG tiene en carpeta a Abde Ezzalzouli, que se ha consolidado como pieza importante del equipo.

De acuerdo con el diario Sport, el cuadro francés busca reforzar su ataque tras la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia, que podría regresar en julio de 2027 si evoluciona favorablemente.

La operación alcanzaría los 55 millones de euros, una cifra que supondría un importante ingreso para el Betis y que también beneficiaría al Barcelona.

PSG tendría en carpeta a Abde Ezzalzouli para reforzar su ataque.

PSG busca reforzar su ataque con Abde

El atacante marroquí aparece como uno de los candidatos para ocupar un lugar en la ofensiva del conjunto parisino. Abde llegó al Betis en septiembre de 2023, desde el Barcelona, por 7,5 millones de euros.

El conjunto catalán todavía conserva el 20% de los derechos de una futura venta, por lo que obtendría beneficios si se concreta el traspaso por la cifra que se maneja en España.

No sería la primera vez que el extremo despierta el interés de clubes importantes. De acuerdo con Sport, Aston Villa y Newcastle también siguieron sus pasos durante el último mercado, aunque el jugador prefirió continuar con Pellegrini.

ver también Pellegrini respalda a Antony en el Betis tras su salida con furia: “Está consciente del exceso de ansiedad”

Pellegrini mantiene al Betis en la pelea en España

Mientras se define el futuro del atacante, el Betis atraviesa una positiva campaña en LaLiga. El equipo del Ingeniero suma 20 puntos en 10 partidos y ocupa el cuarto lugar, detrás de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.

El próximo partido será ante Málaga, este sábado 31 de octubre, por la undécima jornada del campeonato español.

Por ahora, el interés del PSG corresponde a una posibilidad de mercado y no a un traspaso confirmado.

En resumen…