Una pifia en Quilín puede presentar un extraño escenario para la definición por el título.

Colo Colo vive un momento muy feliz y está muy cerca de dar una nueva vuelta olímpica. Sin embargo, ahora podrían gritar campeón de una manera muy extraña por una equivocación de la ANFP.

Luego de la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica, los Albos quedaron a una victoria de bajar una nueva estrella. Por esta razón, desde Quilín se movieron rápido y programaron a los Albos y Azules en simultáneo, pero dejaron pasar un detalle importante.

¿Colo Colo campeón por TV?

La gracia de agendar a Colo Colo y Universidad de Chile en el mismo horario, es para saber el desenlace de inmediato. Si los Albos ganan, son campeones. Si los Azules pierden, los de Macul también son campeones, aunque hay otro escenario que nadie consideró.

Resulta que muchos se preocuparon de los dirigidos por Fernando Ortiz y del Bulla, pero olvidaron a un tercer actor en esta teleserie: Universidad Católica. Si bien los Cruzados tienen pocas opciones de ser campeones, las tienen y eso les da voz y voto en esta definición.

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Colo Colo enfrenta a Ñublense como visita y Universidad de Chile recibe a Cobresal el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas. Si ambos equipos pierden, los Albos mantendrían la diferencia de 10 puntos restando 9 en disputa. ¿Son campeones? No, aquí viene lo curioso.

Según indicó Luis Reyes en Radio ADN, en caso de que Colo Colo y la U caigan, los ojos pasarían al choque de Universidad Católica contra Limache de las 20:00 horas de ese domingo. ¿Por qué? Porque si los Cruzados ganan, quedarían a 9 puntos de los Albos restando 9 en disputa. Esto impediría la vuelta olímpica en la próxima fecha.

Católica también es protagonista de esta definición. Imagen: Photosport

Claro que otro escenario es que, Colo Colo y la U pierdan, pero la UC tampoco supere a Limache. Entonces ahí, los Albos serían campeones al finalizar el partido de los Cruzados, cuando sean cerca de las 22:00 horas y vayan de regreso a Santiago. Realmente extraño.

Ahora habrá que esperar si la ANFP decide corregir este error y programan a Universidad Católica también en simultáneo con los Albos y Azules. De esta manera, evitar que los dirigidos por Fernando Ortiz puedan celebrar un nuevo título en el bus, mirándolo por el smartphone.