Los albos visitarán a Ñublense este domingo con la opción matemática de consagrarse campeones en esta Liga de Primera 2026.

En Colo Colo ya se organizan para lo que se espera sea un día histórico este domingo 8 de noviembre. Y es que los albos en unos días más ante Ñublense pueden bajar del cielo su estrella 35 de la historia.

La ecuación es bastante simple, ya que con un triunfo los dirigidos por Fernando Ortiz podrán gritar campeón en esta Liga de Primera 2026, esto luego de vencer a Universidad de Concepción y de que la U cayera ante la UC en la pasada fecha 26.

Y ojo, que el Cacique lo hará sumando un nuevo estadio a su ya larga lista de consagraciones. En algo que se ha hecho habitual en los últimos años, el club más ganador de nuestro fútbol tendrá que levantar la copa lejos de su querido Estadio Monumental.

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Los 8 estadios en que Colo Colo ha gritado campeón

Pese a que algunos lo hayan olvidado, las últimas cuatro consagraciones del Popular han sido fuera del Estadio Monumental. En el Apertura 2015 gritaron campeón en el Elías Figueroa de Valparaíso, en el Transición 2027 en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, en 2022 lo hicieron en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y el 2024 levantaron la copa en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

De ahí hay que retroceder a 1991, cuando la consagración se dio en el antiguo Francisco Sánchez Rumoroso, y 1972, cuando también hubo festejos en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Colo Colo ganó su último título en el 2024 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. | Foto: Photosport.

En lo que respecta a Santiago el Cacique ganó sus primeros títulos en el Estadio de Carabineros (1937 y 1939). Luego vinieron los festejos en el Estadio Nacional, donde los albos han ganado 15 de sus 34 campeonatos: 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1979, 1981, 1983, 1986, Clausura 2002, Apertura 2006 y Clausura 2006.

También en la capital está el Estadio Monumental, la casa de Colo Colo, donde los albos han dado diez vueltas olímpicas: 1989, 1990, 1993, 1996, Clausura 1997, 1998, Apertura y Clausura 2007, Clausura 2008 y Clausura 2014.

Para cerrar, hay que destacar el Estadio Santa Laura, reciento en el cual el Cacique ganó su estrella 29 en el Clausura 2009 tras vencer en la final a Universidad Católica.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se verán las caras este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Bicentenario Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis