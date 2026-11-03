Sebastián Toro señala que Rivarola no representa el pensamiento del hincha de la U, que hace rato añora un título del torneo nacional.

Sebastián Toro, defensa canterano de Colo Colo y que usó sus redes para señalar que U de Chile es un “equipo diminuto” por las declaraciones de Diego Rivarola, aclaró con RedGol el asunto.

El ex delantero de los azules señaló que los fanáticos de la U no eran hinchas de las copas y que entre más títulos ganara el Cacique, más fanáticos se hacían de su escuadra.

Toro no le compra ese discurso. “Por ejemplo cuando Colo Colo anda mal, uno tiene que decir eso. Que anda mal, que debe buscar el título, que está acostumbrado a pelearlo”, comenzó.

Luego agregó que “yo no creo que la gente o el hincha de la U piense igual que Rivarola, que no le importan los títulos en los torneos. No creo, tengo conocidos y no piensan así”, manifestó.

Seba Toro asegura que un equipo grande siempre debe pensar en el título

Toro explica que Rivarola fue muy populista

El Seba Toro siente que hubo mucho populismo en el comentario de Diego Rivarola en el programa Leones Sueltos.

“Lo escribí porque quieren quedar bien con la gente, pero un equipo grande como ese no puede decir eso. Todos acá buscan el título“, detalló sobre la meta que tiene el elenco azul.

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“Yo como hincha de Colo Colo siempre quiero el título, y si anda mal el equipo se sufre, se reclama”, es la mirada que tiene Toro sobre lo que pasa con una escuadra que debe ser protagonista.

“Insisto: un equipo grande siempre busca el título, no puedes decir lo vamos a seguir apoyando. Claro que lo vamos a seguir apoyando, pero no por eso vamos a dejar de reclamar porque no ganamos el título“, fue la explicación llena de lógica.