El ex defensor analiza la suspensión del partido ante Puerto Montt y afirma que los recesos pueden ser factor del bajo momento albo.

Colo Colo tendrá que seguir esperando para jugar los 45 minutos restantes de la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, duelo que volvió a ser suspendido por el frente de mal tiempo anunciado para este martes.

A los albos le venía como anillo al dedo medirse ante los Salmoneros, para que así el entrenador Fernando Ortiz probara fórmulas, de cara al encuentro de este domingo ante Palestino, pero no podrá ser.

Colo Colo sufre de un bajón futbolístico y el lance ante Puerto Montt era clave, sin embargo, no se jugará y aquello provoca que el Cacique vuelva sin ritmo futbolístico a la Liga de Primera, situación que analiza Sebastián Toro junto a RedGol.

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Sebastián Toro analiza la nueva suspensión que afecta a Colo Colo

El ex defensor colocolino indicó que viene mal la nueva cancelación del partido, aunque aclaró que es mejor saber con anticipación de la suspensión que minutos antes del encuentro.

“Considero que siempre es bueno jugar, pero en condiciones óptimas. Si el clima va a estar inestable, como en las semanas anteriores, no se puede jugar por mucho que se quiera“, dijo Toro.

“Siempre es positivo jugar porque, si falta confianza o tranquilidad en el campo, estos partidos sirven para mejorar. Sin embargo, esto aplica solo si las condiciones lo permiten. Si se puede jugar, es maravilloso; pero si van a suspender el encuentro a los 20 o 30 minutos, o justo al llegar al estadio, termina siendo peor”, agregó el ex seleccionado chileno.

Colo Colo no ha podido completar su serie con Puerto Montt. Foto: Luis Quinteros/Photosport

Por último, Sebastián Toro lamentó la serie de interrupciones que ha tenido la Liga de Primera y puso como ejemplo a Universidad Católica, que lleva más de un mes sin jugar por el torneo.

“Es cierto que Colo Colo no ha estado jugando bien, pero afortunadamente tiene una ventaja considerable que ojalá mantenga. El desarrollo del campeonato ha sido extraño; por ejemplo, Universidad Católica lleva más de cuarenta días sin jugar por el torneo. Evidentemente algo se está gestionando mal y espero que lo solucionen lo antes posible“, cerró Toro.

En síntesis

El partido de Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile fue suspendido nuevamente.

por Copa Chile fue suspendido nuevamente. Sebastián Toro señaló que no jugar afectará el ritmo de Colo Colo ante Palestino.

señaló que no jugar afectará el ritmo de ante Palestino. El exdefensor Sebastián Toro criticó la gestión del torneo por los extensos parones futbolísticos.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera