El Cacique pone ojo en la ruta de los delfines para reprograrmar, ya que pelean por clasificar a la liguilla del ascenso en Primera B.

No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Así podría definirse la llave de Copa Chile entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, donde la revancha volvió a ser suspendida.

El temporal en Santiago provocó que la Delegación Presidencial anunciara pocas horas antes que el duelo de esta noche en Macul se suspendiera nuevamente. Eso, tras jugarse 45 minutos hace unas semanas, donde la lluvia también obligó a reprogramar.

Con la incertidumbre de cuándo finalmente se jugarán los minutos restantes, aparece una gran alternativa para ambos equipos. Eso, teniendo en cuenta que Puerto Montt puede jugar la próxima semana su último duelo en Primera B.

La más probable fecha para duelo suspendido de Colo Colo

La semana del 2 de noviembre aparece como la chance más clara de que Colo Colo y Puerto Montt se pongan al día en Copa Chile. Restan por jugarse 45 minutos de la revancha de cuartos de final de la llave, con el Cacique 2-0 arriba en la serie por ahora.

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Colo Colo juega con U de Concepción el viernes 30 de octubre y después el fin de semana del 8 de noviembre, por Copa de la Liga. Por eso, el miércoles 4 o jueves 5 de noviembre son la gran opción para el duelo suspendido.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los delfines finalizan la Primera B el sábado 31 de octubre, siempre y cuando no clasifiquen a liguilla del ascenso. Ese día juegan ante Cobreloa, en Calama, por lo que de regreso podrían pasar por Santiago a jugar ante los albos.

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“Hay desgaste de los jugadores, temas económicos, no hay mucho que hacer y partir lo más rápido a Puerto Montt. Nosotros revisamos la semana pasada el tema del clima y sabíamos que venía esto, es lamentable la organización”, dijo el DT del velero, Emilio Mancilla, a RedGol.