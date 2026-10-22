Por el Rojo han pasado muchos nacionales en el último tiempo. Ahora aseguran a otro seleccionado

Mucho se habla en Chile del recambio y los jugadores que serán importantes en la selección. Uno que quiere ganarse un lugar, dio un gran paso al firmar con Independiente de Avellaneda.

Se trata de Jonathan Guerrero, quien es seleccionado sub 17 de La Roja. El jugador nacido en Punta Arenas convenció a la dirigencia del Rojo, quienes le realizaron su primer contrato profesional para asegurarlo por un buen tiempo.

La alegría de Guerrero

Jonathan Guerrero es nacido en Chile, pero entró a los 13 años a las divisiones menores de Independiente y desde ahí, ha ido escalando en cada categoría del equipo. Poco a poco sus grandes condiciones hicieron ruido en Juan Pinto Durán, transformándose en un habitual en las selecciones menores.

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Muy probablemente Guerrero esté en la nómina de La Roja para la Copa del Mundo Sub 17, que se jugará entre noviembre y diciembre en Qatar. Por todo esto, en Avellaneda quisieron blindar su perla con un contrato hasta 2028, ante la posibilidad que sea observado desde Europa.

“Estoy muy feliz por poder firmar mi primer contrato profesional con este club tan lindo, como es Independiente. Es un gran paso hacia adelante en mi carrera. No fue fácil dejar mi familia, mi país y estar a kilómetros de mi gente, pero creo que en poco tiempo todo este sacrificio está dando sus frutos“, escribió Guerrero en Instagram

“Quería agradecer a toda la gente que me apoya. A mis amigos, pero principalmente a mi familia que fue la que estuvo siempre. Este logro es para ellos. Voy a seguir trabajando para ser siempre mejor que hoy. Siempre a por más“, cerró el jugador de 17 años.

En el último tiempo han sido muchos los chilenos que han pasado por Independiente. En el plantel actual se encuentran Iván Morales, Lautaro Millán y Luciano Cabral. Hace poco se fue Maximiliano Gutiérrez al Dinamo de Moscú desde Avellaneda. Al Rojo cada vez le gusta más La Roja.