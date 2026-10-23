“Más fútbol, menos celular”: Borussia Dortmud premiará a hinchas que no usen el teléfono en los partidos

El cuadro alemán recalcó que el foco debe estar en la cancha y no en las redes sociales. Ofrecen importantes premios.

Los nuevos tiempos han cambiado todo. Y eso lo saben bien en el Borussia Dortmud, donde una reciente encuesta interna entregó un preocupante resultado: el 63% de sus hinchas ocupa el celular en medio de los partidos que disputan.

Para peor, dicha cifra se registra en el Signal Iduna Park, que tiene capacidad para 81 mil fanáticos. Por lo que existe preocupación en que el foco ya no está dentro de la cancha, sino que solo para figurar en las redes sociales.

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Lo que también apunta directamente a los influencers que en la mayoría de los casos, asisten al estadio y ni son hinchas del equipo alemán. Incluso algunos hasta se pierden los goles por estar enfocados en la pantalla. Ante esto se decidió por tomar medidas radicales.

Así lo confirmó el diario Bild, que reveló la campaña que tiene preparado el Dortmud de ahora en adelante. “Llevamos más de 81.000 personas al estadio, cantando, vibrando y animando juntas: este momento es irremplazable. Y precisamente en eso nos estamos centrando”, recalcó el presidente del club, Carsten Cramer.

De está forma la campaña lleva el lema “Más fútbol. Menos teléfono”. Especialmente para que así los aficionados puedan disfrutar del que catalogaron como el “estadio más hermoso del mundo”.

Borussia Dortmund va a premiar a los hinchas que alienten todo el partido y no pesquen el celular (Photo by Sona Maleterova/Getty Images)

La drástica medida del Borussia Dortmund: premia a hinchas por no ocupar el celular

La modalidad consiste en que a través de su auspiciador Vodafone, crearon modalidad que podrá activar el “Modo aficionado”. Lo que se debe realizar en la aplicación oficial del Borussia Dortmud.

Ahora la fórmula será la siguiente: mientras más tiempo estes sin ocupar el celular, más puntos sumarán los hinchas. Incluso se detalla que se podrá desactivar en el entretiempo para utilizarlo de forma normal el celular. Además se recalca que se debe activar la ubicación para que se confirmen los bonos. Por lo que será solo para los que estén en el estadio.

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Para motivar a los fanáticos, el Borussia detalla que se entregaran importantes premios. Desde camisetas hasta entradas para los próximos partidos. Lo que empieza a regir este sábado 24 de octubre cuando reciban al Frankfurt por la Bundesliga.