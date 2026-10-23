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Chile

Youtuber argentino puso a prueba a los ídolos de Colo Colo, U de Chile y U Católica

El popular protagonista de videos con preguntas a los referentes del fútbol estuvo de paso por el país, donde se llevó muchos regalos.

Por Cristián Fajardo C.

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Youtuber puso en aprietos a los jugadores del fútbol chileno
Youtuber puso en aprietos a los jugadores del fútbol chileno

Una visita poco común tuvieron los jugadores de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, con el youtuber argentino Ezzequiel como protagonista en la semana.

Con casi 700 mil seguidores en YouTube, el argentino que es conocido por hacer retos virtuales con famosos, donde no deja de lado a los futbolistas, estuvo en Santiago compartiendo.

Fue él mismo que en sus redes sociales compartió algunas fotografías, adelantando lo que serán sus videos de su paso por la capital de Chile, con puras figuras de nuestro fútbol.

Fotos con Vozinha y en la otra vereda con Fernando Gago. Foto: Instagram.

Fotos con Vozinha y en la otra vereda con Fernando Gago. Foto: Instagram.

Ezzequiel puso en aprieto a los jugadores del fútbol chileno

Ezzequiel estuvo de paso por Chile, donde realizó pruebas e incómodas preguntas a los jugadores, donde incluso compartió un live con Arturo Vidal en la plataforma de videos.

Pero en su recorrido también con Javier Correa de Colo Colo, quien le regaló su camiseta, además de Vozinha con quien compartió una fotografía en las redes sociales.

Lo mismo en Universidad de Chile, donde publicó imágenes con Fernando Gago, además de Marcelo Díaz, Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, con el regalo de la camiseta de cada uno.

Universidad Católica no se quedó afuera, con el capitán Gary Medel quien le entregó su polera, en videos que pronto verán a la luz para ver las respuestas de los ídolos nacionales.

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