Desde Azul Azul arman el panorama de cambio de mando del mes de noviembre, donde dejarán definitivamente a la U.

Universidad de Chile se prepara para vivir una revolución dirigencial, luego de la revocación de todo el directorio de Azul Azul de parte del liquidador de Sartor, quien representa el 63% de la concesionaria.

La salida de los representantes del grupo que lideraba Michael Clark marcará los próximos días, además que el bloque de José Ramón Correa y la Casa de Estudios deberán confirmar los nombres para la nueva mesa directiva.

Por lo mismo, en la U ya comenzaron a trabajar en el traspaso del mando a una directiva de transición, teniendo en cuenta que se espera que en abril de 2027 ya estén los nuevos dueños que adquieran la parte mayoritaria de la concesionaria.

En ese sentido, ya se comienzan a confirmar fecha para la salida de Cecilia Pérez de la presidencia, donde desde Azul Azul esperan tener el 16 de noviembre la junta de accionistas que cambie todo el directorio.

José Miguel Insulza debe definir si seguirá como representante del grupo de José Ramón Correa. Foto: Diego Martin/Photosport

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Directorio y junta de accionistas en Azul Azul

Fue el diario La Tercera que entrega más detalles de los cambios que se vienen en Universidad de Chile con la directiva de Azul Azul, donde confirman los próximos movimientos.

“Un paso clave en la transición hacia una nueva administración de Azul Azul se dará este lunes 26 de octubre. Ese día, a partir de las 13 horas, el directorio se reunirá para fijar la fecha de la junta extraordinaria de accionistas que removerá a las actuales autoridades”, explican.

El siguiente paso es la junta de accionistas, que dará fin al proceso de Cecilia Pérez al mando, para darle la bienvenida a la nueva directiva que lidere a Azul Azul, al menos, hasta abril de 2027.

“Desde Azul Azul afirman que lo más probable es que la junta de accionistas quede programada para el último día del plazo, es decir, el lunes 16 de noviembre, por los diversos trámites que se deben hacer y para darle tiempo suficiente a todos los accionistas para que programen su asistencia”, finalizan.