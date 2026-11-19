RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Palestino vs Unión La Calera, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Palestino vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Palestino marcó y recibió goles en sus últimas cinco localías, mientras que La Calera repitió esta tendencia en tres de sus cinco visitas recientes. Además, sus dos enfrentamientos más recientes tuvieron goles de ambos. 1xBet 1.70 Pronóstico Anotará un gol: Brian Ferreyra Brian Ferreyra atraviesa un gran momento, con tres goles en sus últimas cinco presentaciones. Además, marcó en los triunfos ante Limache, Universidad Católica y Huachipato. 1xBet 3.41 Pronóstico Total de saques de esquina de Unión La Calera: Más de 4.5 Unión La Calera superó los cuatro córners en cinco de sus últimas siete presentaciones y registra el segundo mejor promedio a favor en esta condición, con 5,54 por encuentro. 1xBet 2.28 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Palestino y Unión La Calera se enfrentarán este viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Los Árabes acumulan cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates. Actualmente ocupan el séptimo puesto con 38 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero necesitan volver al triunfo para no perder terreno en esa lucha. Los Cementeros, por su parte, se juegan la permanencia: marchan últimos con 24 unidades, a dos de Universidad de Concepción y a tres de Cobresal. Por eso, también necesitan sumar sí o sí para mantener la categoría.

En la previa de este encuentro, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos de Palestino vs. Unión La Calera, para que consideres a la hora de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

¿Volverán a marcar ambos equipos en el duelo de Árabes y Cementeros?

En los últimos cinco partidos de Palestino como local en la Liga de Primera, ambos equipos consiguieron marcar.

Esta tendencia también se registró en tres de las últimas cinco presentaciones de Unión La Calera como visitante en el torneo.

Además, los dos enfrentamientos más recientes entre ambos terminaron con goles en las dos porterías. Esta situación se repitió en seis de los últimos ocho cruces entre Árabes y Cementeros.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.70 en 1xbet

Ferreyra se viste de héroe en la lucha de La Calera por la permanencia

Brian Ferreyra ha sido fundamental para que La Calera siga soñando con la permanencia, ya que marcó tres goles en sus últimos cinco partidos del torneo.

Anotó el tanto de la victoria en el 1-0 sobre Limache, convirtió en el triunfo por 3-1 frente a Universidad Católica y viene de marcar nuevamente el único gol en el 1-0 contra Huachipato.

Anotará un gol: Brian Ferreyra – 3.41 en 1xbet

La Calera ha aumentado su producción de córners

En cinco de sus últimas siete presentaciones en el Campeonato Nacional, los Cementeros ejecutaron más de cuatro tiros desde la esquina.

Poseen el segundo promedio más alto de córners a favor en dicha condición, con 5,54 por partido.

Total de saques de esquina de Unión La Calera: Más de 4.5 – 2.28 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Palestino vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1XBET Palestino 1.79 1XBET Empate 3.65 1XBET Unión La Calera 3.72 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Palestino vs Unión La Calera: últimos partidos