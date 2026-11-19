Pronósticos: Palestino vs Unión La Calera
Palestino y Unión La Calera se enfrentarán este viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 28 de la Liga de Primera.
Los Árabes acumulan cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates. Actualmente ocupan el séptimo puesto con 38 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero necesitan volver al triunfo para no perder terreno en esa lucha. Los Cementeros, por su parte, se juegan la permanencia: marchan últimos con 24 unidades, a dos de Universidad de Concepción y a tres de Cobresal. Por eso, también necesitan sumar sí o sí para mantener la categoría.
En la previa de este encuentro, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos de Palestino vs. Unión La Calera, para que consideres a la hora de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.
¿Volverán a marcar ambos equipos en el duelo de Árabes y Cementeros?
En los últimos cinco partidos de Palestino como local en la Liga de Primera, ambos equipos consiguieron marcar.
Esta tendencia también se registró en tres de las últimas cinco presentaciones de Unión La Calera como visitante en el torneo.
Además, los dos enfrentamientos más recientes entre ambos terminaron con goles en las dos porterías. Esta situación se repitió en seis de los últimos ocho cruces entre Árabes y Cementeros.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.70 en 1xbet
Ferreyra se viste de héroe en la lucha de La Calera por la permanencia
Brian Ferreyra ha sido fundamental para que La Calera siga soñando con la permanencia, ya que marcó tres goles en sus últimos cinco partidos del torneo.
Anotó el tanto de la victoria en el 1-0 sobre Limache, convirtió en el triunfo por 3-1 frente a Universidad Católica y viene de marcar nuevamente el único gol en el 1-0 contra Huachipato.
Anotará un gol: Brian Ferreyra – 3.41 en 1xbet
La Calera ha aumentado su producción de córners
En cinco de sus últimas siete presentaciones en el Campeonato Nacional, los Cementeros ejecutaron más de cuatro tiros desde la esquina.
Poseen el segundo promedio más alto de córners a favor en dicha condición, con 5,54 por partido.
Total de saques de esquina de Unión La Calera: Más de 4.5 – 2.28 en 1xbet
Cuotas: Palestino vs Unión La Calera
Historial de Palestino vs Unión La Calera: últimos partidos
- Unión La Calera 1-2 Palestino (Campeonato Nacional 2026)
- Unión La Calera 1-2 Palestino (Campeonato Nacional 2025)
- Palestino 1-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)
- Unión La Calera 2-1 Palestino (Campeonato Nacional 2024)
- Palestino 0-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2024)