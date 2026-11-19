El presidente de Blanco y Negro fue claro en comentar la situación por la que pasan los jugadores que terminan contrato.

La etapa de los festejos todavía no termina en Colo Colo, porque este domingo el Cacique va celebrar el título de la Liga de Primera con su primer partido oficial tras la obtención del torneo, justo ante Universidad Católica en el Monumental.

En medio de la algarabía alba, en Macul tienen mucho trabajo, ya que Blanco y Negro tiene que definir la renovación del entrenador, Fernando Ortiz, y luego la de varios jugadores del plantel, entre ellos, Arturo Vidal.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, estuvo presente este jueves en las elecciones de presidente de la ANFP, y fue abordado por la prensa, donde le preguntaron por la extensión de contratos, ante lo cual fue muy claro.

ver también No es Arturo Vidal: El primer jugador que Colo Colo busca renovar para el 2027

Aníbal Mosa y las renovaciones en Colo Colo

Aníbal Mosa en primer lugar habló de la renovación del vínculo con Fernando Ortiz y su cuerpo técnico, la cual es la prioridad para el Cacique.

“Estamos avanzando, estamos teniendo conversaciones, que cada día tenemos más claridad. Hay que estar atento”, dijo el máximo accionista de Blanco y Negro.

Aníbal Mosa habló de las renovaciones en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

“Una vez que estemos listos con el técnico, que espero sea lo más rápido posible, vamos con los jugadores. El entrenador primero, después el resto“, agregó el comerciante nacido en Siria.

Por último, al ser consultado sobre si le molesta que algunos jugadores negocien como “libre”, lo cual permite la FIFA, fue muy claro y no le tembló la mano.

“Los tiempos en esta institución los marca la institución y su presidente. El que quiera negociar como jugador libre, que lo haga“, cerró Aníbal Mosa.

En síntesis

Colo Colo celebrará el título este domingo ante Universidad Católica en el estadio Monumental.

este domingo ante Universidad Católica en el estadio Monumental. Aníbal Mosa priorizó la renovación de Fernando Ortiz antes de negociar con los jugadores.

antes de negociar con los jugadores. Blanco y Negro definirá el futuro de Arturo Vidal tras asegurar al cuerpo técnico.

ver también ¿Titular en el clásico? Vozinha sorprende y regresa en tiempo récord a Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera