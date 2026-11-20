El cruce de declaraciones entre el capitán y presidente albo muestran una grieta gigantesca que sale a la luz tras conseguir la estrella 35.

Lejos de apaciguar los ánimos dentro de Colo Colo, la obtención del título en Liga de Primera provocó la generación de una “grieta” entre los hombres más importantes actualmente en la institución: el capitán Arturo Vidal y el presidente Aníbal Mosa.

Y todo por un tema en común, como es la renovación de contratos para la temporada 2027. Es que mientras el King presiona de forma pública y en redes sociales para extender su vínculo, el puertomontino deja claro que hay prioridades que atender.

Lo de la conferencia de prensa este viernes en el Estadio Monumental no hizo más que hacer pública la grieta en Colo Colo, luego que Vidal criticara el hecho que Mosa converse con los medios. “Eso en Europa no lo vas a escuchar nunca“, exclamó.

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La “grieta” entre Aníbal Mosa y Arturo Vidal en Colo Colo

Ahora, la airada reacción del King ante los medios emerge como una reacción a los dichos del empresario de origen sirio durante las elecciones de la ANFP, donde dejó claro al volante y a los otros futbolistas que acaban vínculo en diciembre, que él maneja los tiempos.

“Una vez que estemos listos con el técnico, que espero sea lo más rápido posible, vamos con los jugadores. El entrenador primero, después el resto. Los tiempos en esta institución los marca la institución y su presidente. El que quiera negociar como jugador libre, que lo haga“, afirmó el presidente de Colo Colo.

¿Cuál fue la respuesta de Vidal ante estos dichos de Mosa? “Nunca pensé que fuera así, más con un año tan bueno que se hizo, pero son cosas que pasan. Me siento valorado por la gente y mis compañeros, de eso estoy seguro”, afirmó. La guerra en el Monumental está declarada.

En síntesis