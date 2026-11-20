El King dejó en claro que no está conforme con la tardanza en acercarse a engociar su extensión de contrato. Los dardos son contra el mandamás de Blanco y Negro.

Arturo Vidal habló en la conferencia de prensa previo al Clásico de Colo Colo con U Católica. Ahí se le consultó principalmente por la tardanza en negociar con Blanco y Negro una extensión de contrato, el cual vence a fin de año.

“Hay personas encargadas de eso, me preocupo de entrenarme bien, lo demás ya se ha dicho todo… Para mí es maravollloso que compañeros e hinchada te quieran un año más, es lo más difícil ganarse el cariño de la gente, pero acá un presidente decide”, disparó.

Pero no se quedó ahí. El King dijo abiertamente que está “esperando” y que no ha hablado con nadie hasta que en Blanco y Negro se acerquen a ver su futuro. Eso sí, recalcó que pese al cariño del hincha, “hay otras personas que deciden”.

Vidal y el palo definitivo a Mosa

Arturo Vidal no se quedó ahí y pese a recalcar que el Clásico del domingo ante U Católica es lo único que piensa, repasó de todas formas a Aníbal Mosa. El capitán de Colo Colo dijo que es insólita la demora en sentarse a conversar.

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“De verdad que es difícil, en Europa no lo escucharás nunca, pero cada uno dice lo que quiera y es lo que dice el presidente. No estoy negociado con nadie, estoy esperando, tratar de dar el máximo hasta el útimo partido”, aclaró.

Sin embargo, el palo definitivo fue al decir que “son 39 años, he pasado por los mejores equipos del mundo y no voy a preocuparme de eso ahora. Cada uno tiene la paciencia que tiene, me siento valorado por la gente y mis compañeros, de eso estoy seguro”.

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Para cerrar la conferencia, Fernando Ortiz criticó a la prensa por las preguntas de la renovación de Vidal, donde el mismo jugador dijo no sentirse valorado por Blanco y Negro. “Más allá de su contrato, valorémonslo que está dentro del campo, todas las preguntas buscando doble sentido, disfrutémoslo, ya habrá tiempo”, dijo el Tano.