Mosa matizó sus dichos sobre sus 14 títulos en Colo Colo y reconoció el legado de históricos dirigentes del club.

Aníbal Mosa alcanzó 14 títulos durante sus gestiones al mando de Colo Colo, registro que lo posiciona como el presidente con más trofeos en la historia del club.

Tras conocer la cifra, el empresario expresó su orgullo en una entrevista con El Mercurio: “Ser el presidente más exitoso en la historia de Colo Colo, qué quieres que te diga… Es un orgullo inmenso”.

Sin embargo, este lunes matizó sus dichos mediante una carta al director publicada en el mismo medio, donde reconoció el legado de históricos dirigentes albos.

Mosa pone paños fríos tras autoproclamarse el dirigente más exitoso del Cacique.

La aclaración de Aníbal Mosa sobre su lugar en la historia de Colo Colo

En el texto titulado “Una historia que trasciende los títulos”, el presidente de Blanco y Negro explicó que su afirmación estaba relacionada exclusivamente con la cantidad de trofeos conseguidos durante su gestión dirigencial.

“En la entrevista que concedí a El Mercurio y cuyo titular me sitúa como el dirigente más exitoso de Colo Colo, considero necesario hacer una precisión que permita poner esa afirmación en su debido contexto. La referencia apunta exclusivamente a una estadística: la cantidad de títulos obtenidos durante una gestión dirigencial”, escribió.

Mosa también recalcó que la historia del Cacique no puede medirse solamente por los campeonatos obtenidos y aprovechó la instancia para reconocer a dirigentes que dejaron una huella en la institución.

Entre ellos mencionó a David Arellano, fundador del club, además de Héctor Gálvez, Antonio Labán, Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, nombres vinculados a la historia alba, como la Copa Libertadores y la construcción del Estadio Monumental.

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“Los títulos se cuentan, pero los legados se construyen”

En el cierre de su carta, el empresario destacó que Colo Colo es el resultado del trabajo de múltiples generaciones y no de una sola administración.

“Colo Colo no es obra de una sola persona ni de una sola administración. Es el resultado de cien años de esfuerzo, convicción y pasión, construidos por dirigentes, jugadores, trabajadores y millones de hinchas que han mantenido vivo el sueño de David Arellano”, expresó.

Finalmente, Mosa aseguró que recibe el reconocimiento estadístico con humildad y respeto por quienes contribuyeron al crecimiento del club.

“Porque los títulos se cuentan, pero los legados se construyen a lo largo de la historia”, concluyó el presidente de Blanco y Negro.

En resumen…