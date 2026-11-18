Daniel Muñoz, artífice del penal que Luis Suárez no pudo anotar ante Vigouroux, dejó un mensaje de tranquilidad por la falta de gol y trató de subirle la moral a su compañero.

Colombia dispuso de una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja frente a Chile, pero lo único que provocó el cuadro visitante fue agigantar la figura de Lawrence Vigouroux. Una falta dentro del área de Vicente Pizarro contra Daniel Muñoz terminó en un lanzamiento penal.

Un remate desde los 12 pasos que Luis Suárez quiso transformar en gol. El ariete del Sporting Clube de Portugal pretendió vencer a Vigouroux con un potente derechazo. Pero la mano firme del golero del Swansea City provocó el delirio de los hinchas chilenos que llegaron hasta el estadio Monumental.

En ese contexto, y luego de que los cafetaleros sólo pudieron superar a la Roja gracias a un autogol de Guillermo Maripán en Cali, una figura colombiana en el pasado Mundial 2026 fue consultado por la falta de poder de fuego. “Es una pregunta difícil. Es lo mismo que nos preguntamos nosotros”, respondió Muñoz.

Otro ángulo del penal que tapó Vigouroux a Luis Suárez. (Andres Pina/Photosport).

“El balón no quiere entrar. Y cuando tienes un killer del nivel de Lucho adelante, te preguntas qué pasa. No entra de afuera ni de los 12 pasos“, añadió el carrilero derecho del Nottingham Forest, club al que llegó tras un paso por el Crystal Palace.

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El tapadón de Vigouroux en el Chile vs Colombia deja loco a Daniel Muñoz

Evidentemente, Lawrence Vigouroux ha sido uno de los grandes ganadores del proceso de Nicolás Córdova como DT interino de Chile y en el doble desafío amistoso ante Colombia lo dejó claro. “Hay que tener tranquilidad”, apuntó Daniel Muñoz.

Lawrence Vigouroux dejó en 0 su arco en el estadio Monumental. (Andres Pina/Photosport).

“Estamos en ese proceso, con jóvenes que han debutado. Hay que felicitarlos por lo que hicieron. Los goles van a llegar”, fue el recado para apaciguar los ánimos que dejó el marcador de punta. También le hizo un cariño a Suárez para tratar de recuperar su confianza.

Luis Suárez fue amonestado luego de un entredicho con Felipe Loyola. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y resaltó lo que ha hecho esta campaña en el Sporting de Lisboa, donde suma 13 goles en 15 partidos. “Todos saben lo que es Luis. Hoy está entre los cinco mejores delanteros de Europa. Ya va a entrar”, sentenció Muñoz, quien ya palpita el reinicio de la competencia en la Premier League inglesa.

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