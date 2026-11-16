El DT interino de la Roja consagró a Vigouroux como titular, dio sus razones para no rotar arqueros en los amistosos y dio los nombres de los goleros para el futuro del Equipo de Todos.

Una de las decisiones claves que ha tomado Nicolás Córdova en la selección chilena es apostar por Lawrence Vigouroux como el arquero titular. El portero del Swansea City no tenía ningún partido en la Roja hasta que el DT interino tomó la posta dejada luego del fiasco que hizo Ricardo Gareca.

Córdova se la jugó desde el comienzo de su proceso por Vigouroux, quien ha mostrado un buen nivel. Con eso de contexto, el entrenador recibió una consulta que involucraba al exgolero de Everton de Viña del Mar, donde estuvo cedido durante la segunda parte de 2019.

“¿Cuántos partidos tenía partidos tenía Vigouroux en la selección mayor? Cero. Necesita jugar. No podemos jugar Clasificatorias con un arquero que tenga tres partidos. Se necesitan de estos partidos y asentar jugadores”, afirmó Córdova en la introducción de su respuesta.

Lawrence Vigouroux fue titular en el amistoso que Chile perdió ante Colombia en Cali. (Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport).

Vale decir, dio a entender que si fuera por él, el golero de 32 años iniciaría como estelar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. “Vine a este período con el objetivo de rejuvenecer el equipo y creo que se ha hecho. Lo que pase para adelante lo dirán las circunstancias. En las Clasificatorias, deben estrar los que están en mejores condiciones en ese momento. Sin lugar a dudas”, dijo Córdova.

“Hoy es el proceso es otro, hacer jugar a más jóvenes. Y los más viejos que están, (Rodrigo) Echeverría, son obviamente para acompañar a los más jóvenes”, agregó el adiestrador. También ha confiado en Guillermo Maripán, otro que supera los 30 años y está incluido en la convocatoria

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Córdova condecora a Vigouroux como el titular y nombra arqueros del futuro en la selección chilena

Está claro que Nicolás Córdova tiene a Lawrence Vigouroux como su primer arquero y basta ver sus alineaciones para darse cuenta de eso. Pero este lunes 16 de noviembre, en la antesala del segundo amistoso frente a Colombia, lo dijo públicamente.

Nicolás Córdova, DT interino de la selección chilena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y dio detalles del futuro en el pórtico nacional. “El único que no ha venido es (Vicente) Bernedo. (Thomas) Gillier ha estado en 7-8 convocatorias, Vicente Reyes. Está Christian Bravo. Los arqueros del Sub 23 si no pasa nada serán (Sebastián) Mella, mundialista, Bravo de la selección adulta y Gabriel Maureira”, anticipó.

“Tres arqueros de nivel, que obviamente ha trabajado Huachipato y Colo Colo. Son parte de este proyecto. Y seguramente estarán de acá en más en la selección, son jóvenes de 20 años que ya han estado acá. Vienen a entrenar con nosotros”, afirmó también Córdova.

Lawrence Vigouroux y Christian Bravo en la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tuvo más. “Cada uno lleva sus procesos, sus tiempos. Hoy lo más importante es estabilizar el grupo y haya jugadores que puedan ser importantes para las Clasificatorias”, sentenció Córdova en este análisis de la portería que hizo. El tiempo dirá si tiene razón.

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¿Cuándo juega Chile vs Colombia el segundo amistoso de esta fecha FIFA?

Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a contar de las 20 horas. Originalmente, el partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero se cambió el recinto y se disputará en el estadio Monumental.