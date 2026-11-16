El entrenador comentó lo que se supone será este martes ante Colombia su último partido en el equipo de todos.

La selección chilena volverá a verse las caras ante Colombia este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental. Luego de caer por 1-0 en Cali, ahora el equipo de todos enfrentará al cuadro cafetero en condición de local el nuestro país.

Se supone que este partido marcará el punto final del extenso interinato de Nicolás Córdova, quien desde mediados del 2025 se hizo cargo de la Roja luego del fracaso que fue el proceso de Ricardo Gareca.

No obstante, no hay total certeza de que Córdova deje el cargo luego de este duelo ante Colombia. Así lo dejó en claro el propio DT, quien en conferencia de prensa afirmó que por el estado de la Federación todo puede pasar de acá a marzo, la próxima fecha FIFA.

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Córdova no descarta seguir en la selección chilena

El todavía interino de la Roja declaró a los medios que “respecto a si es el último partido o no, no le doy importancia. No porque pueda ser el último, como está la situación en la Federación puede pasar de todo”.

“Lo he dicho. Soy empleado, estoy a muerte con el proyecto generado, el de las selecciones juveniles es importante y es casi inédito que juegue la Sub 20 siendo mirados por los convocados de la adulta”, agregó.

Nicolás Córdova tiene un 41,02% de rendimiento al mando de la selección chilena adulta. | Foto: Photosport.

Para cerrar al ser consultado sobre si está satisfechos con su labor, Córdova sostuvo que “hemos hecho algo a conciencia, eligiendo a los mejores jóvenes, a veces ganamos o perdemos pero lo importante es que se desarrollen. No pienso en mí, si me critican o no, pienso en el bien e la selección, para ir al Mundial”.

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En síntesis