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Chile vs. Colombia: Minuto a minuto y dónde ver el partido amistoso internacional

En el Estadio Pascual Guerrero de Cali, el equipo que todavía dirige Nicolás Córdova se enfrenta a la escuadra de Néstor Lorenzo que también se prepara para los próximos desafíos continentales.

Por Alfonso Zúñiga

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La Selección Chilena tendrá su penúltimo amistoso del 2026 en Colombia.
© PhotosportLa Selección Chilena tendrá su penúltimo amistoso del 2026 en Colombia.

La Selección Chilena regresa a la acción después de su gira por Norteamérica, y lo hará con una doble tanda de partidos amistosos ante Colombia. El primero de ellos se disputa durante la presente jornada en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Mientras el equipo que sigue dirigiendo interinamente Nicolás Córdova viene de un triunfo por 2-0 ante México, después de caer ante Canadá y Estados Unidos; la escuadra de Néstor Lorenzo sumó una victoria por 2-0 con Perú, tras igualar con los aztecas y caer por la mínima con Paraguay.

Luego de este enfrentamiento, Chile y Colombia volverán a verse las caras el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago, para cerrar el calendario de ambos países en la temporada 2026.

Chile vs. Colombia: horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso de La Roja

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Sigue el minuto a minuto entre Chile y Colombia:

¡FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA!

Néstor Lorenzo confirmó el 11 titular para enfrentar a Chile...

Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez en defensa; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la contención; Jhon Arias, Nelson Deossa y Camilo Durán más adelantados; Luis Javier Suárez en delantera.

¡FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN CHILENA!

Nicolás Córdova confirmó su 11 titular para enfrentar a Colombia...

Lawrence Vigouroux en el arco; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en mediocampo; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia en delantera.

ASÍ FUE EL ENTRENAMIENTO DE CHILE EN COLOMBIA

Fue en el Estadio del Deportivo Cali donde el equipo de Nicolás Córdova hizo su última práctica antes del encuentro con los cafetaleros.

Imagen: Comunicaciones FFCH

Imagen: Comunicaciones FFCH

LA POLÉMICA ÚLTIMA VEZ QUE SE VIERON LAS CARAS

El último enfrentamiento que se dio entre ambos países en suelo cafetalero se dio el 15 de octubre del 2024, con goleada de los cafetaleros por 4-0 en Barranquilla. ¡Vergonzoso!

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

Vuelve a la cancha la SELECCIÓN CHILENA que todavía dirige Nicolás Córdova y lo hará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali donde enfrentará a COLOMBIA...

¡Acompáñenos en esta cobertura!

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