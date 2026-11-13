En el Estadio Pascual Guerrero de Cali, el equipo que todavía dirige Nicolás Córdova se enfrenta a la escuadra de Néstor Lorenzo que también se prepara para los próximos desafíos continentales.

La Selección Chilena regresa a la acción después de su gira por Norteamérica, y lo hará con una doble tanda de partidos amistosos ante Colombia. El primero de ellos se disputa durante la presente jornada en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Mientras el equipo que sigue dirigiendo interinamente Nicolás Córdova viene de un triunfo por 2-0 ante México, después de caer ante Canadá y Estados Unidos; la escuadra de Néstor Lorenzo sumó una victoria por 2-0 con Perú, tras igualar con los aztecas y caer por la mínima con Paraguay.

Luego de este enfrentamiento, Chile y Colombia volverán a verse las caras el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago, para cerrar el calendario de ambos países en la temporada 2026.

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Sigue el minuto a minuto entre Chile y Colombia: