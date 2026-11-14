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La Roja

El mensaje de apoyo de Gabriel Suazo a los hinchas de la Roja: “No somos la Generación Dorada”

El capitán de la selección chilena pide el apoyo de los fanáticos en el nuevo proceso que está viviendo el equipo nacional.

Por Carlos Silva Rojas

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Gabriel Suazo pide apoyo de los hinchas de la Roja.
© Carlos Parra – Comunicaciones FFChGabriel Suazo pide apoyo de los hinchas de la Roja.

Una nueva derrota sumó la selección chilena, porque ahora se inclinó por 1-0 ante su similar de Colombia, en un amistoso internacional disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El equipo que dirige de forma interina Nicolás Córdova no pudo ante el conjunto cafetero, que se impuso gracias a un lamentable autogol del defensor Guillermo Maripán.

Una vez finalizado el partido el capitán de la Roja, Gabriel Suazo, respondió a las preguntas de la prensa y aprovechó de pedir respaldo a los hinchas del cuadro nacional, de cara al duro proceso para el Mundial 2030.

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Gabriel Suazo quedó amargado por el gol que significó la derrota del equipo chileno, que llegó por un rechazo de Maripán que se clavó en el arco de Lawrence Vigouroux.

“Te queda ese sabor amargo, porque ellos no nos crearon tantas situaciones, pero son partidos de clasificatorias y se definen por detalles. Hay que seguir confiando en los jugadores, porque vamos al mismo lugar”, dijo el zurdo.

Luego, le pidieron a Suazo que le envíe un mensaje a los hinchas y ahí recordó a la Generación Dorada, señalando que están lejos de su nivel, pero pide que los apoyen en el nuevo proceso.

Gabriel Suazo analizó la nueva derrota de Chile. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Gabriel Suazo analizó la nueva derrota de Chile. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

No somos la Generación Dorada, eso lo tenemos claro. Ellos nos dieron muchísimas alegrías. Yo crecí viéndolos a ellos y nos enseñaron que la Selección puede ganar en cualquier lado y eso es lo que queremos retomar”, expresó el capitán de Sevilla.

No tenemos esa misma calidad, pero estamos creciendo como equipo. Nos vamos a entregar el máximo, van a ver 11 guerreros en cancha y vamos a dejar todo por el país, estamos orgullosos de estar acá pese al pésimo momento que vivimos, y queremos llevarla a lo que todos buscamos, el Mundial”, cerró Gabriel Suazo.

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El segundo amistoso de la selección chilena ante su similar de Colombia se realizará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.

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