Un símbolo azul le bajó el pulgar a la opción del argentino. Dice que un chileno debe tomar la banca que por ahora comanda Nicolás Córdova.

Mientras la selección de Chile sumó una nueva derrota tras el 1-0 ante Colombia, ya se trabaja en la búsqueda del sucesor de Nicolás Córdova en la banca. Con miras a las elecciones de la ANFP, el 19 de noviembre, Gustavo Álvarez surgió como opción.

Además de Manuel Pellegrini, Felipe Correa, gerente de selecciones, entregará a la Federación otro nombre. “Estará Gustavo Álvarez. Lo tenemos muy chequeado. El tercer nombre aún no lo tenemos confirmado”, informó Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile.

Sin embargo, el nombre del actual entrenador de Liga de Quito no convence de todo en nuestro país. Y uno que sabe de dirigir a la U y también integrar el cuerpo técnico de la Roja alzó la voz: Víctor Hugo Castañeda.

Portazo a Álvarez para dirigir Chile

Víctor Hugo Castañeda habló con RedGol y fue lapidario con el nombre de Gustavo Álvarez rumbo a la selección chilena. Pese a compartir pasado en U de Chile, el ex volante descartó de una al ex DT de la U.

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“No, ya fue en su momento y no la tomó, la dejó de lado (la opción de la Roja para Álvarez). Ahora de vuelta me da la sensación que no, me gustaría que fuera un chileno”, dijo Víctor Hugo.

Y el lapidario veredicto del ayudante de Nelson Acosta en Francia 98 pareciera que será una realidad, ya que en Ecuador tiene contrato hasta mitad del 2027. Eso sí, su presente no es de los mejores en el gigante de dicho país.

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Álvarez ha dirigido 22 partidos entre todas las competencias al mando del LDU. Ahí cosecha nueve victorias, seis empates y siete derrotas, lo que lo tiene divorciado de la hinchada de Liga.