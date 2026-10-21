Víctor Hugo Castañeda asegura que es un problema que viven todos los equipos, por lo que llama a aprovechar el tiempo de alguna buena manera.

Universidad de Chile se quedó sin poder disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 ante Deportes Antofagasta, luego de que la autoridad decidió rechazar el permiso del partido en el estadio Santa Laura.

Con esta decisión, los azules han disputado sólo dos encuentros en todo lo que va del mes de octubre, lo que puede generar molestia en el cuerpo técnico de Fernando Gago.

Pero fue un ex entrenador de la U y ex campeón con los azules, quien le recomendó ver esta situación desde el lado positivo, porque el desorden ha sido para todos los equipos en el fútbol chileno.

La U tendrá que esperar hasta el lunes para volver a jugar. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también La alarma con U de Chile tras la suspensión del partido: “Claro que afecta, uno pierde continuidad”

Víctor Hugo Castañeda: “Están todos los equipos en la misma condición”

Víctor Hugo Castañeda conversó con Redgol sobre una nueva suspensión de partidos, de manera de saber cuánto puede afectar a Universidad de Chile estos parones.

“La competitividad es lo que ese pierde, el ritmo de competencia, pero no te afecta solamente a ti, están todos en la misma condición”, deja en claro Castañeda.

Por lo mismo, asegura que, pese a que el hincha exige siempre estar en el mejor nivel, hay que aprovechar el tiempo, para potenciar al equipo y completar la planilla.

“Han tenido tiempo para preparar mejor, de pronto en estas situaciones pierdes competitividad, pero aprovechas para recuperar jugadores con molestias, nivelas las cargas, hay que tratar de ver el lado positivo”, cerró.