Los cruzados reclamaron directamente ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana por tener que jugar ante los itálicos el próximo miércoles 28 de octubre en el Claro Arena.

Finalmente Universidad Católica se anotó un triunfo clave ante la ANFP por la reprogramación de su partido pendiente ante Audax Italiano. Pese a que el ente del fútbol chileno ya pactó el día y hora de ese partido, esto quedará en nada tras la determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Y es que los cruzados ya habían avisado que no estaban de acuerdo con jugar este duelo el próximo miércoles 28 de octubre en el Claro Arena. Este sería el tercer compromiso que jugarían en una semana, justo antes de disputar el clásico universitario ante la U.

La dirigencia del club apuntó al artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327, donde se establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional.

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Universidad Católica obliga a suspender el partido ante Audax Italiano

Pues bien, de acuerdo a información entregada por ADN Radio la Delegación Presidencial acogerá el reclamo presentado por la UC, dejando con esto sin efecto la programación del partido ante Audax fijado por la ANFP.

El Universidad Católica vs Audax Italiano deberá tener nuevo día y hora. | Foto: Photosport.

Así las cosas, el equipo de Daniel Garnero mantendrá su programación original de las próximas semanas. Esta será primero enfrentando a Unión La Calera este domingo 25 de octubre como visitante y luego a Universidad de Chile el domingo 1 de noviembre en el Claro Arena.

¿Y el partido ante Audax? Pues deberá ser otra vez reprogramado por la ANFP, buscando una fecha que ahora sí le pueda acomodar a la UC. Cabe recordar que la precordillera siempre han querido jugar ese duelo durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, justo para la fecha FIFA.

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En síntesis