Este hispano de 39 años fue ratificado como el sucesor de José María Buljubasich: llegará desde Serbia con un currículum muy variopinto y cuenta con experiencia en España, Qatar, India y un grande de México.

Desde la salida de José María Buljubasich que la Universidad Católica buscaba a su nuevo gerente deportivo. Aunque la pesquisa llegó a su fin y el directorio de Cruzados SADP oficializó al escogido: un español de trayectoria muy variopinta en el fútbol internacional.

La referencia es para Francisco Pérez Lázaro, quien este miércoles 21 de octubre fue confirmado en el puesto que el Tati dejó luego de 16 años. Es doctor en ciencias del deporte y posee la licencia UEFA Pro. De hecho, fue formador de entrenadores durante una década en la Real Federación Española de Fútbol.

Hasta ahí, nada que tenga que ver con el rol que llegará al Claro Arena a desempeñar luego de la fecha FIFA de noviembre. Será después de terminar su trabajo en la Federación de Serbia que se integrará a la Franja para poner en marcha el nuevo proyecto institucional.

Francisco Pérez Lázaro (a la derecha) junto a Fernando Hierro, quien lo llevó a México para trabajar en Chivas.

Pérez Lázaro también trabajó en el Deportivo Alavés, donde fue un colaborador de la dirección de la Academia. Y tuvo una experiencia en India desde 2017 a 2019: allí fue asistente técnico del primer equipo del Delhy Dynamos, donde además entrenó al filial.

En el currículum del flamante gerente deportivo, quien tiene 39 años, también figura un paso por Chivas de Guadalajara, donde llegó de la mano de un ídolo del Real Madrid: Fernando Hierro, otrora capitán Merengue y mundialista en la selección de España tanto como jugador y entrenador. En uno de los grandes del fútbol mexicano fue Director de Formación Profesional y Director de Fútbol Profesional.

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Matías Claro explica la función de Francisco Pérez Lázaro, nuevo gerente deportivo de Católica

El presidente de Cruzados SADP, Matías Claro, se refirió a la función que desempeñará Francisco Pérez Lázaro en su rol de gerente deportivo en Universidad Católica. “Buscamos a un profesional con experiencia directiva en un club de alta exigencia”, dijo el timonel.

“Con trayectoria en la formación de jugadores, capacidad de ordenar y conectar el trabajo de todas las áreas del fútbol. Llega para dar continuidad y proyección a lo que el club ha construido con un objetivo claro: competir mejor y lograr que cada vez más jugadores formados acá lleguen preparados al primer equipo”, añadió Claro.

En tanto Pérez Lázaro también dio algunas declaraciones a Cruzados. “Estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad. Conozco la historia del club y la relevancia que tiene a nivel continental. Confío en poder volcar aquí las experiencias que he recogido en clubes, academias y selecciones de Europa, Asia y América”, apuntó el hispano.

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