Diego Valdés jugó un partido de crack en el último clásico que el América de México ganó por goleada. El volante ofensivo de la selección chilena anotó un doblete en la gran victoria por 4-0 de las Águilas ante las Chivas de Guadalajara, el acérrimo rival. Sin quererlo, dejó en el ojo de la discusión a una leyenda del Real Madrid.

El nivel de la presentación del jugador formado en Audax Italiano fue altísimo. Y lo coronó con un golazo espectacular después de una tan buena como inesperada acción ofensiva de Igor Lichnovsky. Recibió dentro del área un pase del espigado zaguero chileno. Ubicó la pelota muy lejos del arquero Miguel Jiménez y muy cerca del ángulo de la portería.

Fue el tinte de goleada del elenco azulcrema. En los 75′, Diego Valdés dejó la cancha para el ingreso de Salvador Reyes, el asistidor de Alejandro Zendejas en la cuarta conquista. Fue un resultado que dolió mucho en las Chivas, que sólo suma un triunfo en los últimos cuatro partidos. También tres derrotas. Pero la del clásico, como suele suceder en una caída tan abultada, encendió la alarma de urgencia.

El América de Diego Valdés deja en jaque a Fernando Hierro, una leyenda del Real Madrid

Diego Valdés fue ovacionado en el América de México. Y una leyenda del Real Madrid se ganó las miradas por el 4-0 que sufrieron las Chivas de Guadalajara en el clásico. La referencia es para Fernando Hierro, el director deportivo que tiene el Rebaño Sagrado.

El español fue un jugador icónico del cuadro Merengue, donde compartió con el goleador chileno Iván Zamorano. También fue seleccionado español y mundialista en cuatro oportunidades. Por si eso fuera poco, fue DT de España en la Copa del Mundo de Rusia 2018 tras el escándalo que terminó con Julen Lopetegui fuera del cargo a dos días del comienzo del certamen.

Tuvo que salir a dar explicaciones tras el bochornoso resultado. Respaldó al técnico, Veljko Paunovic, pese a que los hinchas perdieron la paciencia con él. “No estamos en nuestro mejor momento, es la realidad. Pero crisis es para ustedes (por la prensa), que les gusta eso”, se defendió Hierro.

“No estoy de acuerdo que no se compitiese ante América. El futbol es efectividad, es momento determinado, son muchos poquitos detalles. Futbolísticamente no tuvimos un buen día. El año pasado ya terminó”, sentenció El Mariscal. El siguiente desafío de las Chivas es difícil: visitará al Pachuca el 23 de septiembre, un rival que perfectamente podría extender el mal presente.

¿Cuándo llegó Fernando Hierro a la dirección deportiva de Chivas?

Fernando Hierro asumió como director deportivo de Chivas de Guadalajara en octubre de 2022.

¿Cuáles son las estadísticas de Diego Valdés en la Liga MX?

Diego Valdés ha disputado siete (7) partidos en la Liga MX con el América. Anotó tres (3) goles y regaló dos (2) asistencias.