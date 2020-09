Guarello pide que Marcelo Espina se haga cargo de Colo Colo y no queme a Mena: "Él es DT y armó el equipo"

Colo Colo perdió frente a un colista O’Higgins y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones del Torneo Nacional. Los rumores apuntan a que Gualberto Jara dirigirá su último partido este sábado contra La Calera.

El próximo martes 15 de septiembre Colo Colo recibe a Peñarol en la reanudación de la fase grupal de la Copa Libertadores y las voces desde el Monumental adelantan que el duelo contra los charrúa lo dirigirá Luis Mena.

Es decir, en Colo Colo estudian seriamente cortar el interinato de Gualberto Jara para dar inicio a un interinato de Mena, una situación que, por decir lo menos, aparece curiosa.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello fue tajante y a su juicio el que debe asumir el sartén por el mango es Marcelo Espina, actual director deportivo de Colo Colo.

“El que tiene que agarrar el equipo no es Mena, es Espina, como lo hizo en algún momento Fernando Hierro con España (tras la salida de Julen Lopetegui)”, sostuvo el periodista y rostro de Radio ADN.

Agregó que “Espina es técnico, ex jugador de Colo Colo, ex entrenador de Colo Colo y no en un interinato mandar al técnico de las inferiores para quemarlo, que después el equipo pierde y la culpa es de Mena”.

“Y él armó este equipo, es un DT titulado con experiencia, no le fue bien, pero él debería agarrar este fierro caliente, ¿o no?”, sentenció.