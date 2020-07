Gastón Cellerino contó el día que no conoció a Fernando Hierro y se llevó el reto de su compañero Raúl González

El año 2011 Gastón Cellerino, actual jugador de Deportes Temuco, jugó en el New York Cosmos de Estados Unidos, compartiendo equipo y dupla en delantera con Raúl González, histórico jugador mundial e ídolo del Real Madrid.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el argentino reveló cómo es jugar con esta mega estrella. "La verdad que es una persona super simple, muy callado, hablaba lo poco y muy pocas veces tiraba una broma. Entrenaba mucho, pero mucho, uno siempre llegaba y el estaba ahí. Muy profesional", expresó.

Sin embargo la mejor parte de la historia no es esa y delantero contó una anécdota que lo involucra a él, Raúl González y Fernando Hierro.

"Un día llegué a entrenar al club y allá te tienen el desayuno, todo balanceado. Yo me cambio en el vestuario, paso por unos pasillos y veo a un flaquito alto y bien vestido. Todos estaban con él sacándose fotos. Yo paso no más, soy bien despistado. De hecho, de futbolistas no soy mucho de conocerlos y lo más probable es que te pregunte ‘dónde juega’", expresó.

Gastón Cellerino le hace un malteo a Raúl González

El climax de la historia sucede cuando vio a sus compañeros sacándose fotos con esta persona. "Volví a pasar y habían compañeros míos sacándose fotos, entonces ahí voy al vestuario y está Raúl y le digo ‘che, ¿quién es el flaco que se está sacando fotos afuera?’ y Raúl me dice ‘no, sos un HDP, ¿no lo conoces? y yo 'no, no lo conozco. Ahí Raúl me dice ‘Gastón, ¿sabes quién soy yo?’ y yo le digo Raúl González, entre risas me responde ‘sí, porque juego contigo, sino no me conoces tampoco jajaja'", detalló.

Para finalizar agregó que, "nos cagamos de la risa y me dice ‘es Fernando Hierro, ¿cómo no lo vas a conocer?’ y yo ‘que se yo, no lo conozco’. Todos mis compañeros me jodían y le fueron a decir ‘este no te conoce’. Finalmente no me saqué la foto con él, sería demasiado cara rota".