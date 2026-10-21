Tras el furioso comunicado de los cruzados contra la ANFP, defensa argentino del equipo se desmarcó del alegato y dijo que solo piensa en volver a la cancha.

U Católica se quejó formalmente con la ANFP tras la reprogramación de su partido suspendido ante Audax Italiano, el cual quedó definido para el miércoles 28 de octubre. Eso, tras el aluvión que obligó a aplazar el duelo del Claro Arena.

Los cruzados pusieron el grito en el cielo por tener que jugar tres duelos seguidos: Unión La Calera (domingo 25 octubre), Audax (miércoles 28 octubre) y U de Chile (domingo 1 de noviembre). En su comunicado fueron claros en el reclamo.

“Las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia… Solicitamos a la ANFP reconsiderar la programación anunciada y adoptar una resolución fundada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente“, avisaron.

Jugadores de la U Católica no le temen a la seguidilla de duelos

Agustín García Basso, defensa titular de los últimos duelos cruzados, salió al paso de la polémica en conferencia de prensa. El argentino le puso el pecho a las balas y aclaró que solo quiere jugar tras semanas sin actividad.

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“Si disponen que tenemos que jugar tres partidos en ocho días, ahí estaremos presentes. Creo que tenemos con qué, tenemos equipo. Es algo que tiene que charlar el club con la liga, pero nosotros siempre estamos predispuestos”, dijo.

En relación a la polémica con la ANFP, el argentino solo piensa en clasificar como Chile 2 a Copa Libertadores. El defensa dijo “como jugadores, le preguntas a cualquiera y queremos jugar todo el tiempo”.

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“Se habla mucho del Chile 2, pero si los números dan, la ilusión y la esperanza siempre están. Iremos partido a partido; nuestro margen se achicó y el objetivo está más cerca”, cerró.