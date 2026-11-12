El técnico albo Fernando Ortiz utiliza una oncena mixta que mezcla a titulares con suplentes, lo que incluye la vuelta después de siete meses de Fernando De Paul.

Luego de la conquista de su estrella 35 en su historia, este viernes Colo Colo aprovechará el receso por fecha FIFA para jugar un partido amistoso internacional en Concepción, donde jugará ante Racing Club de Argentina.

Con miras a este encuentro, y luego que este miércoles regresara a los entrenamientos en el Estadio Monumental, el técnico albo Fernando Ortiz ya comienza a preparar su formación para este encuentro, donde presentará un equipo mixto.

Recordemos que a las ausencias obligadas de Vozinha, Diego Ulloa, Iván Román, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez, Colo Colo tampoco contará con referentes de la talla de Arturo Vidal, con un esguince de tobillo, y Javier Correa, que tendrá descanso, entre otros.

La formación mixta que prepara Colo Colo ante Racing

La primera novedad será en el arco, pues se espera el regreso de Fernando De Paul después de siete meses sin jugar. En defensa aparecerán los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa, quienes suplirán a Vidal y Villagra, respectivamente.

Para el mediocampo habrá tres modificaciones. Saldrán Méndez, Ulloa y Álvaro Madrid, mientras que ocuparán sus puestos Tomás Alarcón, el juvenil Sebastián Vega y Lautaro Pastrán. Mientras que en el ataque será Maximiliano Romero quien tome el puesto de Correa.

Así las cosas, el 11 titular del Cacique ante Racing será con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Alarcón, Vega y Pastrán en zona de volantes; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Romero en ofensiva.

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¿Cuándo se juega este amistoso?

Los albos celebrarán su estrella número 35 este viernes 13 de noviembre, cuando enfrenten a Racing Club de Argentina en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción desde las 19:00 horas.

En síntesis