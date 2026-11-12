Fernando De Paul tiene la posibilidad de volver a atajar en Colo Colo en el amistoso que los albos jugarán contra Racing en Concepción.

Colo Colo enfrenta a Racing este viernes a las 19 horas en el Ester Roa de Concepción, partido que servirá para que los albos festejen en cancha la obtención de su estrella 35.

Fernando Ortiz deberá hacer varias modificaciones considerando que muchos jugadores no estarán disponibles, debido a que es Fecha FIFA y están con la selección.

Por eso una de las grandes dudas es quién será el arquero. Y solamente tiene dos opciones, ya que Vozinha viajó a jugar con Cabo Verde mientras que Gabriel Maureira se concentró con la Sub 20.

Así, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva serán los porteros que el Tano tendrá disponible para jugar contra la Academia.

El partido entre Colo Colo y Racing se podrá ver a través de Disney+.

De Paul puede volver a ser el titular en Colo Colo

La alta posibilidad de que ataje Tuto De Paul

Esto supone que pueda estar de vuelta el Tuto, que estuvo concentrado y fue a la banca en los últimos partidos del torneo nacional, ganando la confianza del entrenador.

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Eso sí, no juega un partido desde el 20 de abril del 2026, cuando se rompió un tendón en la pierna derecha y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Por su parte Villanueva jugó los partidos de las llaves de Copa Chile ante Audax y Puerto Montt, encuentros en los que no recibió goles.

Ortiz hablará esta noche en Concepción, momento en el cual podrá disipar la duda de quien irá a ser el arquero que atajará ante Racing en el Ester Roa.