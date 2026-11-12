Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Tras casi siete meses: Fernando De Paul tiene la chance de ser titular en Colo Colo ante Racing

Fernando De Paul tiene la posibilidad de volver a atajar en Colo Colo en el amistoso que los albos jugarán contra Racing en Concepción.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Tuto De Paul no juega hace casi 7 meses por Colo Colo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTTuto De Paul no juega hace casi 7 meses por Colo Colo

Colo Colo enfrenta a Racing este viernes a las 19 horas en el Ester Roa de Concepción, partido que servirá para que los albos festejen en cancha la obtención de su estrella 35.

Fernando Ortiz deberá hacer varias modificaciones considerando que muchos jugadores no estarán disponibles, debido a que es Fecha FIFA y están con la selección.

Por eso una de las grandes dudas es quién será el arquero. Y solamente tiene dos opciones, ya que Vozinha viajó a jugar con Cabo Verde mientras que Gabriel Maureira se concentró con la Sub 20.

Así, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva serán los porteros que el Tano tendrá disponible para jugar contra la Academia.

El partido entre Colo Colo y Racing se podrá ver a través de Disney+.

De Paul puede volver a ser el titular en Colo Colo

De Paul puede volver a ser el titular en Colo Colo

La alta posibilidad de que ataje Tuto De Paul

Esto supone que pueda estar de vuelta el Tuto, que estuvo concentrado y fue a la banca en los últimos partidos del torneo nacional, ganando la confianza del entrenador.

Mosa aborda el quiebre por renovación de Arturo Vidal en Colo Colo: “No olviden que fui el que más peleó porque llegara”

ver también

Mosa aborda el quiebre por renovación de Arturo Vidal en Colo Colo: “No olviden que fui el que más peleó porque llegara”

Eso sí, no juega un partido desde el 20 de abril del 2026, cuando se rompió un tendón en la pierna derecha y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Por su parte Villanueva jugó los partidos de las llaves de Copa Chile ante Audax y Puerto Montt, encuentros en los que no recibió goles.

Ortiz hablará esta noche en Concepción, momento en el cual podrá disipar la duda de quien irá a ser el arquero que atajará ante Racing en el Ester Roa.

Lee también
"Yo tengo...": Ortiz aclara los rumores desde México y de Racing
Colo Colo

"Yo tengo...": Ortiz aclara los rumores desde México y de Racing

Sorpresón: dos ex U de Chile pueden salvar a Colo Colo de perder a Ortiz
Internacional

Sorpresón: dos ex U de Chile pueden salvar a Colo Colo de perder a Ortiz

¿Tiembla Colo Colo? La promesa de Ortiz para volver a Racing
Colo Colo

¿Tiembla Colo Colo? La promesa de Ortiz para volver a Racing

Revelan que gigante de Argentina quiere fichar a Fernando Ortiz
Colo Colo

Revelan que gigante de Argentina quiere fichar a Fernando Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo