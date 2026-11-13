La selección que dirige Sebastián Miranda ya conoce su camino en el torneo clasificatorio al Mundial de la categoría en Azerbaiyán y Uzbekistán.

En poco más de dos meses, la Selección Chilena enfrentará un nuevo desafío que es volver a clasificar en cancha para un Mundial Sub 20 después de 14 años, cuando a partir del viernes 22 de enero del 2027 se inicie en Colombia el Sudamericano de la categoría.

Para el certamen continental que entregará cuatro cupos para la Copa del Mundo que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre el 17 de septiembre y 9 de octubre del próximo año, la Conmebol dio a conocer los grupos de la primera fase.

La fortuna quiso que la Selección Chilena que dirige Sebastián Miranda no enfrente en esta etapa a las dos potencias de Sudamérica, como Brasil y Argentina, aunque sí será parte del Grupo A del torneo, donde el máximo favorito es el local Colombia.

En esta zona, además de los cafetaleros, La Roja enfrentará a dos rivales complejos en la categoría como son Ecuador y Paraguay, además de tener un nuevo Clásico del Pacífico ante Perú. Si queda en los tres primeros puestos, avanzará al hexagonal final clasificatorio para el Mundial.

La Selección conoce a sus rivales en Sudamericano Sub 20

A la espera del certamen, el Equipo de Todos jugará en esta última fecha FIFA del 2026 dos encuentros amistosos contra México, en el Complejo “Juan Pinto Durán”. Uno ya está en desarrollo y el otro se disputará el lunes 16 de noviembre en el mismo escenario.

La nómina de la Selección Chilena para estos duelos de preparación para el Sudamericano Sub 20 es la siguiente:

ARQUEROS

Gabriel Maureira – Colo Colo

José Alburquenque – Universidad de Chile

Maximiliano Mateluna – Palestino

DEFENSAS

Paolo Castro – Colo Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Cristopher Valenzuela – Santiago Wanderers

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

José Movillo – O’Higgins

Alonso Olguín – Colo Colo

Juan Poblete – O’Higgins

Thomas Dean Coulombe – Espanyol (ESP)

VOLANTES

Benjamín Pérez – O’Higgins

Jetzen López – SC Braga (POR)

Joaquín Soto – Unión La Calera

Mario Sandoval – Audax Italiano

Vicente Zenteno – Audax Italiano

Cristóbal Villarroel – Santiago Wanderers

Milován Velásquez – Deportes La Serena

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (USA)

DELANTEROS

Ignacio Flores – Santiago Wanderers

Vicente Vargas – Santiago Wanderers

Ian Alegría – Palestino

Diego Cofré – Universidad de Chile

Cristián Rocha – Deportes Temuco

Roberto Risnaes – Hvidovre (DIN)

Zidane Yáñez – Nashville (USA)

Maximiliano Fernández – Unión La Calera

Vicente Martínez – Colo Colo

ver también Chile se prepara: Conmebol oficializa fecha y sede del Sudamericano Sub 20 del 2027

En síntesis