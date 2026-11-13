En poco más de dos meses, la Selección Chilena enfrentará un nuevo desafío que es volver a clasificar en cancha para un Mundial Sub 20 después de 14 años, cuando a partir del viernes 22 de enero del 2027 se inicie en Colombia el Sudamericano de la categoría.
Para el certamen continental que entregará cuatro cupos para la Copa del Mundo que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre el 17 de septiembre y 9 de octubre del próximo año, la Conmebol dio a conocer los grupos de la primera fase.
La fortuna quiso que la Selección Chilena que dirige Sebastián Miranda no enfrente en esta etapa a las dos potencias de Sudamérica, como Brasil y Argentina, aunque sí será parte del Grupo A del torneo, donde el máximo favorito es el local Colombia.
En esta zona, además de los cafetaleros, La Roja enfrentará a dos rivales complejos en la categoría como son Ecuador y Paraguay, además de tener un nuevo Clásico del Pacífico ante Perú. Si queda en los tres primeros puestos, avanzará al hexagonal final clasificatorio para el Mundial.
La Selección conoce a sus rivales en Sudamericano Sub 20
A la espera del certamen, el Equipo de Todos jugará en esta última fecha FIFA del 2026 dos encuentros amistosos contra México, en el Complejo “Juan Pinto Durán”. Uno ya está en desarrollo y el otro se disputará el lunes 16 de noviembre en el mismo escenario.
La nómina de la Selección Chilena para estos duelos de preparación para el Sudamericano Sub 20 es la siguiente:
ARQUEROS
- Gabriel Maureira – Colo Colo
- José Alburquenque – Universidad de Chile
- Maximiliano Mateluna – Palestino
DEFENSAS
- Paolo Castro – Colo Colo
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Cristopher Valenzuela – Santiago Wanderers
- Gabriel Rodríguez – Universidad Católica
- José Movillo – O’Higgins
- Alonso Olguín – Colo Colo
- Juan Poblete – O’Higgins
- Thomas Dean Coulombe – Espanyol (ESP)
VOLANTES
- Benjamín Pérez – O’Higgins
- Jetzen López – SC Braga (POR)
- Joaquín Soto – Unión La Calera
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Vicente Zenteno – Audax Italiano
- Cristóbal Villarroel – Santiago Wanderers
- Milován Velásquez – Deportes La Serena
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake (USA)
DELANTEROS
- Ignacio Flores – Santiago Wanderers
- Vicente Vargas – Santiago Wanderers
- Ian Alegría – Palestino
- Diego Cofré – Universidad de Chile
- Cristián Rocha – Deportes Temuco
- Roberto Risnaes – Hvidovre (DIN)
- Zidane Yáñez – Nashville (USA)
- Maximiliano Fernández – Unión La Calera
- Vicente Martínez – Colo Colo
ver también
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En síntesis
- Chile jugará el Sudamericano Sub 20 en Colombia desde enero de 2027 buscando ir al Mundial.
- La Roja integrará el Grupo A del torneo junto al local Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
- Para preparar el certamen, el equipo de Sebastián Miranda jugará dos amistosos ante México.