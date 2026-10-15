El joven defensor del Cacique no podrá ver acción en lo que resta de año y se perderá el Sudamericano Sub 20.

Un cierre de temporada movida va a tener Colo Colo, porque Universidad de Chile le mete presión en la lucha por el título de la Liga de Primera, además, sigue participando en la Copa Chile.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, no tiene un plantel tan amplio y es por ello que le ha tenido que dar rodaje a muchos jugadores jóvenes, quien incluso han debutado gracias a las decisiones del Tano.

Ortiz recibió esta semana un duro golpe, debido a que pierde por el resto de la temporada a un futbolista joven que siempre tuvo en consideración, ya que se lesionó el defensor Bruno Torres.

ver también El nuevo contrato que firmó Vozinha en medio de su complejo presente en Colo Colo: “Historia de esfuerzo”

Bruno Torres sufre una grave lesión y es baja en Colo Colo

Bruno Torres, defensa central de 18 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según dio a conocer el reportero de radio ADN Cristian Alvarado.

“Malas noticias en Colo Colo. Bruno Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará varios meses fuera de las canchas. El defensa se lesionó el pasado fin de semana ante Wanderers”, informó el comunicador.

Bruno Torres jugando por Colo Colo en la Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El zaguero tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días, según agrega el popular Tomate: “el jugador será operado el próximo jueves”.

De esta forma, Bruno Torres es baja en Colo Colo para el cierre de la Liga de Primera y la Copa Chile. Además, se perderá el próximo Sudamericano Sub 20, a desarrollarse en el verano de 2027 y donde era pieza fija para la selección chilena.

Bruno Torres alcanzó a disputar solamente 111 minutos con la camiseta de Colo Colo en la temporada 2026, y todos ellos fueron durante la Copa Chile.

En síntesis

Bruno Torres sufrió una rotura de ligamentos en Colo Colo y será operado.

sufrió una rotura de ligamentos en Colo Colo y será operado. Bruno Torres se perderá el resto de la temporada y el Sudamericano Sub 20.

se perderá el resto de la temporada y el Sudamericano Sub 20. Fernando Ortiz no podrá contar con el defensa para Liga y Copa Chile.