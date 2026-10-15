Por medio de sus redes sociales Adidas oficializó el portero de Cabo Verde es nuevo embajador de la marca.

Pese a que apenas ha jugado un puñado de partidos en Colo Colo, el nombre de Vozinha está en el centro de la discusión en las huestes albas. Y es que lamentablemente el portero está haciendo noticia más fuera de la cancha que con sus atajadas en el arco del Popular.

En lo deportivo una de las grandes sensaciones del pasado Mundial 2026 apenas ha sido titular en tres de 12 partidos posibles con el Cacique, muy lejos de los 50% de minutos exigibles para que pueda renovar de manera automática su contrato.

Sin embargo, hay otro vínculo que el arquero firmó en las últimas horas que lo meterá de lleno en la lista de rostros más reconocibles del fútbol chileno. Y es que a partir de ahora Vozinha será embajador de justamente la misma marca que viste a su actual equipo.

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Vozinha es nuevo embajador de la marca que viste a Colo Colo

Por medio de sus redes sociales Adidas oficializó que Vozinha es nuevo embajador de la marca, buscando con esto capitalizar todo el fenómeno que generó su figuras tras romperla toda en la Copa del Mundo.

María Paz Delgado, senior director brand activation de Adidas Chile, afirmó que “estamos muy orgullosos de sumar a Vozinha a nuestro portafolio de atletas en Chile. Su historia de esfuerzo, perseverancia y superación ha conectado con miles de personas, convirtiéndolo en una figura inspiradora dentro y fuera de la cancha”.

Vozinha firmó con Adidas justo cuando se habla de su posible adiós del Cacique. | Foto: Colo Colo.

“Nos entusiasma acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera y seguir potenciando el impacto positivo que genera en las nuevas generaciones”, agregó Delgado a nombre de la marca alemana.

Por su parte en las redes sociales de las tres tiras escribieron sobre esta alianza que “hoy damos la bienvenida a un nuevo miembro en nuestra historia. Desde sus sueños en Cabo Verde hasta brillar en Colo Colo, su camino ha sido de perseverancia y pasión. Este nuevo capítulo marca el inicio de algo grandioso”.

“Descubre la historia y determinación que llevaron a Vozinha hasta aquí. Porque cuando crees en ti mismo, no hay límites. ¡Bienvenido a la familia!​”, concluyeron.

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En síntesis