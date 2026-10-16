El portero de Colo Colo asistió al Santander Arena y recibió el cariño de hinchas y hasta el vocalista de la reconocida banda.

Lleno total registró el Grupo Frontera en su presentación en Chile. La reconocida agrupación dijo presente con su gira “Triste pero bien cabrón” y registró sold out en el Santander Arena.

Concierto en el que contó con la presencia de nada menos que Vozinha. El portero de Colo Colo aprovechó la instancia para presenciar en vivo y en directo la música mexicana y las baladas románticas que tanto han hecho famosa la agrupación oriunda de Valle del Río Grande.

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Por lo que Vozinha la picó finito, igual que redactor de Redgol, y coreó de principio a fin temas como “No se va”, “Que vuelvas”, “El amor de su vida”, “Un x100to” y “Coqueta”. Canciones que son hits en el país y que no pueden faltar en ningún carrete.

Pero lo llamativo fue cuando el vocalista Adelaido “Payo” Solís se bajó del escenario y empezó a recorrer el recinto entre los fanáticos. Fue ahí cuando se topó en primera fila con Josimar Días.

“Quiero cantar una canción romántica para que encuentren el verdadero amor, para toda la raza, para que se enamoren”, indicó la voz del Grupo Frontera que de inmediato saludó al portero de Cabo Verde.

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Los comentarios a la aparición de Vozinha en el concierto de Grupo Frontera

Al momento de ser enfocado por las cámaras de inmediato cayó la ovación para Vozinha. El portero de Colo Colo, que también estuvo acompañado por sus compañeros como Leandro Hernández e Iván Román, agradeció el cariño del público presente.

Pero tras ello también aparecieron particulares comentarios sobre su aparición. “En todo lugar, menos en la cancha en modo arquero del Colo”, “Ahí ataja miradas al menos” y “Que no se corrompa”, fueron parte de los comentarios que se dejaron leer en la publicación de “Mundo Cumbia”.

Cabe consignar que el portero sigue en las filas de Colo Colo y se entrena a la parte de sus compañeros para conseguir el gran objetivo de la Liga de Primera. Aunque sus viajes, tanto por su selección como la premiación del Balón de Oro en los próximos días, ponen en peligro su renovación en el club.