Tabla: San Luis le gana con un polémico penal a Magallanes y acaricia el título en la Primera B

El equipo de Humberto Suazo sumó una victoria in extremis en San Bernardo y se mantiene en el primer lugar en el ascenso.

La gran final de la Liga de Ascenso entre Magallanes y San Luis de Quillota cumplió con las expectativas, y se jugó un partido intenso en San Bernardo, donde la visita se impuso por 1-0 y sueña con el título.

El cuadro local se vio condicionado desde muy temprano, puesto que el defensor Matías Osorio (23′) fue expulsado por el árbitro Juan Ignacio Lara por doble amonestación, dejando al anfitrión con uno menos. A los 96′ también vio la roja Matías Fredes en la Academia.

Los dos equipos buscaron llegar a la red, sobre todo el elenco carabelero, sin embargo, fue la visita la que se impuso con un tanto en los 92 minutos, gracias a un penal de Gonzalo Bustos, el cual fue cobrado tras instancia del VAR.

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La definición de la Primera B sigue muy apretada

El triunfo deja a San Luis de Quillota en el primer lugar de la tabla de posiciones con 53 puntos, mientras que Magallanes se queda en la cuarta plaza con 46, uno menos que Santiago Wanderers.

El resultado no gustó en Calama, ya que Cobreloa está obligado a vencer a Deportes Recoleta para llegar a los 51 puntos y seguir luchando por el título de la Primera B.

Magallanes jugó gran parte del partido con un jugador menos. Andres Pina/Photosport

En la próxima fecha el cuadro canario vuelve al estadio Lucio Fariña Fernández, donde será local ante el siempre duro Deportes Recoleta.

Los albicelestes, en tanto, tienen un largo viaje y se enfrentarán a Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones.

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La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso