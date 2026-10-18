Los albirrojos igualaron 2-2 con Deportes Iquique y salieron de la pelea por el descenso, donde se mantendrán los aconcagüinos tras empatar con Temuco.

El inicio de la jornada dominical en la 28° fecha de la Primera B nos tenía dos encuentros claves para la lucha por la permanencia, donde Curicó Unido y Unión San Felipe necesitaban ganar para alejarse del colista Rangers de Talca.

Ambos equipos fueron locales en busca de ese “aire fresco”, aunque al frente tenían rivales que siguen en la pugna por meterse en la liguilla como son Deportes Iquique y Deportes Temuco. Dos duelos de altísima tensión.

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¿Cómo acabaron estos duelos en Primera B?

En el Estadio Municipal de San Felipe, el local se fue al descanso con una importante ventaja de 2-0, gracias a las anotaciones de Gonzalo Jara (35′) y Bryan González (45+4′) y parecía que le dejaba la presión a Rangers con miras a las últimas dos fechas.

Sin embargo, Temuco le remontó el marcador a los aconcagüinos. Un penal de Diego Buonanotte (63′) y un remate en área chica de Cristián Rocha (66′) pusieron la igualdad definitiva por 2-2 que complica a ambos en pos de sus respectivos objetivos.

Mientras que en el Estadio Bicentenario La Granja, pese a que Iquique estuvo en ventaja con tantos de Agustín Venezia (45+2′, 53′), fue Curicó quien pudo respirar aliviado, pues gracias a los goles de Henry Sanhueza (44′) y Leandro Benegas (67′) firmaron el empate por 2-2.

Una igualdad que le permite al equipo de Damián Muñoz asegurar definitivamente su permanencia en Primera B para la temporada 2027, pues se hace inalcanzable matemáticamente hablando al colista Rangers.

Curicó Unido empata y asegura su permanencia en Primera B (CDP Curicó Unido)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Con estos resultados, Deportes Temuco queda en la novena posición con 36 puntos y depende que San Marcos de Arica no sume para seguir con opciones de Liguilla. Por su parte, Iquique llega al 11° lugar con 35, más lejos de la clasificación.

Mientras que en la parte alta, Curicó Unido llega a las 28 unidades en el 13° escalón y con ello, matemáticamente asegura su permanencia en Primera B. En tanto, Unión San Felipe salta al 14° puesto con 23, a dos del colista con dos fechas más por jugar.